Привлечение иностранной рабочей силы: Гетманцев раскритиковал идею

Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев выступил с критикой идеи массового привлечения иностранной рабочей силы для решения демографических или экономических проблем Украины.

По словам Гетманцева, страна должна сосредоточиться на создании условий для возвращения собственных граждан, временно или постоянно находящихся за границей, пишет sud.ua.

«Нужно не рисовать планы, как привезти в Украину трудовых мигрантов из бедных азиатских стран, а создавать такие условия, чтобы хотели вернуться домой и работать наши граждане», — заявил Гетманцев, выступая на фестивале GET Business Festival.

Опыт стран ЕС

Импорт рабочей силы не панацея, а у Украины есть собственный, недооцененный ресурс — миллионы соотечественников за рубежом.

«Более 5−6 миллионов украинцев сегодня живут в странах-партнерах. Часть из них уже укоренилась и не собирается возвращаться. Но очень многие украинцы хотят вернуться домой», отметил Гетманцев.

Ключевыми факторами для возвращения украинцев должно стать доступное жилье и стабильная работа. В то же время, Гетманцев подчеркнул, что никакие программы не заработают без главного условия — мира в стране.

