0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Привлечение иностранной рабочей силы: Гетманцев раскритиковал идею

Казна и Политика
228
Привлечение иностранной рабочей силы: Гетманцев раскритиковал идею
Привлечение иностранной рабочей силы: Гетманцев раскритиковал идею
Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев выступил с критикой идеи массового привлечения иностранной рабочей силы для решения демографических или экономических проблем Украины.
По словам Гетманцева, страна должна сосредоточиться на создании условий для возвращения собственных граждан, временно или постоянно находящихся за границей, пишет sud.ua.
«Нужно не рисовать планы, как привезти в Украину трудовых мигрантов из бедных азиатских стран, а создавать такие условия, чтобы хотели вернуться домой и работать наши граждане», — заявил Гетманцев, выступая на фестивале GET Business Festival.

Опыт стран ЕС

Импорт рабочей силы не панацея, а у Украины есть собственный, недооцененный ресурс — миллионы соотечественников за рубежом.
«Более 5−6 миллионов украинцев сегодня живут в странах-партнерах. Часть из них уже укоренилась и не собирается возвращаться. Но очень многие украинцы хотят вернуться домой»,
отметил Гетманцев.

Ключевыми факторами для возвращения украинцев должно стать доступное жилье и стабильная работа. В то же время, Гетманцев подчеркнул, что никакие программы не заработают без главного условия — мира в стране.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems