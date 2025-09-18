Объемы нового строительства жилья выросли на 45%: где строят больше всего — Госстат Сегодня 13:02 — Недвижимость

Общая площадь жилых домов, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), по итогам января-июня 2025 г. увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 2 млн 965,2 тыс. кв. м.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным статведомства, в январе-июне 2025 года общая площадь нового строительства многоквартирных домов выросла на 45,8% к прошлому году — до 2,86 млн кв. м.

Количество заявленных на старте строительства квартир в многоквартирных домах увеличилось на 51,5% и составило 33 тыс.

Где больше всего

Больше всего нового жилья в первом полугодии заявлено в Киевской области: общая площадь нового строительства жилья составила 904,9 тыс. кв. м (15,5 тыс. квартир), что в 2,3 раза превышает показатель первой половины прошлого года.

Существенные объемы нового жилья в указанный отчетный период задекларированы:

во Львовской области — 540,7 тыс. кв. м (6,9 тыс. квартир), что на 65% больше показателей первого полугодия 2024 года.

в Ивано-Франковской — 234,6 тыс. кв. м (+8%, 3,8 тыс. квартир),

Закарпатской — 159,3 тыс. кв. м (+11%, 2,4 тыс. квартир),

Полтавской — 146,9 тыс. кв. м (1,8 тыс. квартир),

Винницкой — 130,9 тыс. кв. м («минус» 38,7%, 2,9 тыс. квартир)

Волынской — 115,2 тыс. кв. м (+17,7%, 2,5 тыс. квартир).

В Киеве в январе-июне 2025 года общая площадь нового строительства жилья составила 367,2 тыс. кв. м (4,2 тыс. квартир), что в 1,9 раза больше показателя прошлого года.

Ранее говорилось , что после завершения войны и интеграции Украины в Европейский Союз рынок недвижимости может претерпеть существенные изменения. Следовательно, стоит уже сейчас быть готовыми к ним. Об этом сообщил сооснователь сайта «Энциклопедия новостроек» Денис Шульга.

По словам Дениса Шульги, именно западные регионы обладают наибольшим потенциалом роста цен. Квартира, которая сегодня стоит 100 тысяч долларов, может легко подорожать до 150−170 тысяч долларов. Сейчас это спрогнозировать сложно, но это вполне возможно, — объяснил он.

Эксперт также подчеркнул, что в случае евроинтеграции подорожание ожидается не только на Западе. Цены в крупных городах по всей стране тоже постепенно «подтянутся».

Тепло и энергоэффективность

Тепло в доме зависит не только от материала стен — кирпича, керамоблока или газоблока, но и от их толщины и правильности возведения. Важным фактором является качественное утепление фасада: если оно сделано с нарушениями, в доме могут появиться холодные зоны. Кроме того, потери тепла возможны через крышу или окна.

Шумоизоляция

Не менее важным критерием комфорта является шумоизоляция. Современные решения, такие как «плавающие полы» или специальные шумоизолирующие стены, помогают значительно снизить ударный шум. Материалы также имеют значение: например, полнотелый кирпич лучше изолирует звук, чем пустотелый.

В значительной части регионов наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 401/м². Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области. Интерес к новостройкам среди пользователей в августе возрос по всей территории страны.

