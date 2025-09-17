Что будет с рынком недвижимости после завершения войны — мнение эксперта Сегодня 10:00 — Недвижимость

Что будет с рынком недвижимости после завершения войны — мнение эксперта

После завершения войны и интеграции Украины в Европейский Союз рынок недвижимости может претерпеть существенные изменения. Следовательно, стоит уже сейчас быть готовыми к ним.

Детальнее об этом сообщил соучредитель сайта «Энциклопедия новостроек» Денис Шульга в комментарии УНН

По словам Дениса Шульги, именно в западных регионах самый большой потенциал роста цен.

Квартира, которая сегодня стоит 100 тысяч долларов, может легко подорожать до 150−170 тысяч долларов. Сейчас это спрогнозировать сложно, но это вполне возможно, — объяснил он.

Эксперт также подчеркнул, что в случае евроинтеграции подорожание ожидается не только на Западе. Цены в крупных городах по всей стране тоже постепенно «подтянутся».

Читайте также Цены на жилье в новостройках в сентябре 2025 года (инфографика)

В то же время Шульга предостерегает: уровень рисков на рынке существенно отличается в зависимости от региона. Инвестиции в жилье во Львове или Ужгороде сегодня считаются гораздо более безопасными, чем в городах, находящихся в зоне повышенной опасности, таких как Сумы или Днепр.

Как менялись цены на жилье в странах ЕС

После вступления в ЕС или уже в процессе интеграции многие государства испытали значительный рост стоимости недвижимости. Опыт этих стран может быть ориентиром Украины.

Венгрия. С 2010 года цены на жилье выросли более чем вдвое, местами до 200 — 260%. Это стало результатом повышенного спроса, инвестиций в рынок и более доступных кредитных условий.

С 2010 года цены на жилье выросли более чем вдвое, местами до Это стало результатом повышенного спроса, инвестиций в рынок и более доступных кредитных условий. Эстония. Здесь наблюдалось еще более стремительное подорожание — более 220%. Балтийские страны в целом показали один из самых высоких темпов роста в ЕС.

Здесь наблюдалось еще более стремительное подорожание — более Балтийские страны в целом показали один из самых высоких темпов роста в ЕС. Польша. Стоимость жилья выросла почти на 100%, то есть фактически удвоилась. Дополнительным стимулом стали государственные программы поддержки первых покупателей.

Стоимость жилья выросла почти то есть фактически удвоилась. Дополнительным стимулом стали государственные программы поддержки первых покупателей. Литва, Латвия, Чехия, Болгария. В этих странах цены тоже подскочили на 150−200% и более, особенно в крупных городах и столицах, где концентрировался спрос.

Интерес к аренде в конце лета ощутимо возрос в большинстве регионов, особенно в Волынской и Львовской областях. Исключение — Закарпатье, где зафиксировано небольшое снижение спроса. Маркетплейс проверенной недвижимости DIM. RIA проанализировала тенденции на рынке жилья в Украине за август 2025 года.

Больше всего новых объявлений появилось в Закарпатской (+47%) области. А вот в Кировоградской области количество предложений в августе уменьшилось на 58% по сравнению с июлем.

Самым дорогим для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 19 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Соотношение количества объявлений об аренде и количества откликов на них в августе для Киева составляет 1:10, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Николаевской (1:73) и Черновицкой (1:72) областях.

Сберегайте и приумножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.