После завершения войны и интеграции Украины в Европейский Союз рынок недвижимости может претерпеть существенные изменения. Следовательно, стоит уже сейчас быть готовыми к ним.
Детальнее об этом сообщил соучредитель сайта «Энциклопедия новостроек» Денис Шульга в комментарии УНН.
По словам Дениса Шульги, именно в западных регионах самый большой потенциал роста цен.
Квартира, которая сегодня стоит 100 тысяч долларов, может легко подорожать до 150−170 тысяч долларов. Сейчас это спрогнозировать сложно, но это вполне возможно, — объяснил он.
Эксперт также подчеркнул, что в случае евроинтеграции подорожание ожидается не только на Западе. Цены в крупных городах по всей стране тоже постепенно «подтянутся».
В то же время Шульга предостерегает: уровень рисков на рынке существенно отличается в зависимости от региона. Инвестиции в жилье во Львове или Ужгороде сегодня считаются гораздо более безопасными, чем в городах, находящихся в зоне повышенной опасности, таких как Сумы или Днепр.
Как менялись цены на жилье в странах ЕС
После вступления в ЕС или уже в процессе интеграции многие государства испытали значительный рост стоимости недвижимости. Опыт этих стран может быть ориентиром Украины.
- Венгрия. С 2010 года цены на жилье выросли более чем вдвое, местами до 200 — 260%. Это стало результатом повышенного спроса, инвестиций в рынок и более доступных кредитных условий.
- Эстония. Здесь наблюдалось еще более стремительное подорожание — более 220%. Балтийские страны в целом показали один из самых высоких темпов роста в ЕС.
- Польша. Стоимость жилья выросла почти на 100%, то есть фактически удвоилась. Дополнительным стимулом стали государственные программы поддержки первых покупателей.
- Литва, Латвия, Чехия, Болгария. В этих странах цены тоже подскочили на 150−200% и более, особенно в крупных городах и столицах, где концентрировался спрос.
Интерес к аренде в конце лета ощутимо возрос в большинстве регионов, особенно в Волынской и Львовской областях. Исключение — Закарпатье, где зафиксировано небольшое снижение спроса. Маркетплейс проверенной недвижимости DIM. RIA проанализировала тенденции на рынке жилья в Украине за август 2025 года.
Больше всего новых объявлений появилось в Закарпатской (+47%) области. А вот в Кировоградской области количество предложений в августе уменьшилось на 58% по сравнению с июлем.
Самым дорогим для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 19 тыс. грн за однокомнатную квартиру.
Соотношение количества объявлений об аренде и количества откликов на них в августе для Киева составляет 1:10, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Николаевской (1:73) и Черновицкой (1:72) областях.
