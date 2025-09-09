0 800 307 555
Цены на жилье в новостройках в сентябре 2025 года (инфографика)

Недвижимость
Цены на жилье в новостройках в сентябре 2025 года (инфографика)
В августе доля работающих отделов продаж новостроек остается на том же уровне, что и в июле — 83%.
В течение месяца в эксплуатацию было введено 10 новых домов (13 секций), в том числе: по 2 — в Киевской, Львовской и Хмельницкой, по 1 — в Ровенской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
Маркетплейс проверенной недвижимости DIM.RIA проанализировал тенденции рынка жилья в Украине за август 2025 года.
В отчете — динамика цен, спроса и предложений на первичном, вторичном рынке и в сегменте аренды. Данные сопоставлены с июлем этого года и аналогичным периодом 2024-го.

Предложение

Цены

В значительной части регионов наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 401/м².
Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области.
Спрос
Интерес к новостройкам среди пользователей в августе возрос по всей территории страны. И хотя наибольший прирост спроса зафиксирован в Сумской области (+62%), в количественном смысле заинтересованность пользователей остается очень низкой из-за близости боевых действий и границы со страной-агрессором. Больше всего пользователи ищут новостройки для покупки в Киевской и Львовской областях.
Татьяна Береговая
Payment systems