Рынок аренды активизируется: цена по регионам и в столице 1-ком. квартиры

Интерес к аренде в конце лета ощутимо возрос в большинстве регионов, особенно в Волынской и Львовской областях. Исключение — Закарпатье, где зафиксировано небольшое снижение спроса.

Маркетплейс проверенной недвижимости DIM.RIA проанализировал тенденции рынка жилья в Украине за август 2025 года.

По данным DIM. RIA, в августе рынок аренды демонстрирует значительные отличия между разными регионами.

Больше всего новых объявлений появилось в Закарпатской (+47%) области. А вот в Кировоградской области количество предложений в августе уменьшилось на 58% по сравнению с июлем.

Цены

Самым дорогим регионом для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 19 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

За месяц стоимость жилья в столице поднялась на 4%, а за последний год увеличение составило 5%.

Самая дорогая аренда в Печерском районе — 25,2 тыс. грн, самая дешевая — в Деснянском — 12,7 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Цены выросли и в других регионах, наиболее активно в Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской и Черниговской областях.

Соотношение количества объявлений об аренде и количества откликов на них в августе для Киева составляет 1:10, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Николаевской (1:73) и Черновицкой (1:72) областях.

