Что будет с жилищно-коммунальными тарифами — мнение экспертов

Один из самых болезненных вопросов для людей: что будет с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, ведь они и сейчас неподъемны для многих украинцев? А после войны власти обещают их еще значительно увеличить. И если такое будет, то как будет компенсировать (или не будет компенсировать) государство эти тарифы уязвимым слоям населения?
Эксперты отвечают однозначно: тарифы будут и дальше приводиться к рыночным значениям. Что касается субсидирования государством для населения части расходов на тарифы, то этот вопрос сейчас остается открытым, хотя он тоже очень важен.
Более того: управляющий партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец отметил для Finance.ua, что по требованию партнеров для вступления в ЕС (что без преувеличения является негативным фактором для населения, которое очень обеднеет после завершения войны. — Ред.), может происходить массовое принудительное взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Как видим, есть такой негатив для потребителей при позитивном сценарии для Украины, то есть вступлении в ЕС.
Единственное, что может добавить «хорошего» настроения в этом смысле гражданам Украины, которые накопили за годы войны немалые долги за коммуналку: их, может, все же реструктуризируют или частично спишут. Но такое можно только предполагать.
Тем не менее, негатив в любом случае превышает позитив: после войны, когда отменят мораторий на рост цен на коммуналку и газ, они непременно поползут вверх. Это будет очень тяжелый удар для населения при любом сценарии — позитивном или негативном.
Когда война закончится: сценарии развития экономики страны

Татьяна Береговая
