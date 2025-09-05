0 800 307 555
НБУ объяснил, почему в Украине пора повышать тарифы на коммуналку

31
НБУ объяснил, почему в Украине пора повышать тарифы на коммуналку
НБУ объяснил, почему в Украине пора повышать тарифы на коммуналку
Повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для населения в Украине неизбежно — это нужно для стабилизации экономики.
Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью «Интерфакс-Украина».
По словам Николайчука, НБУ стремится достигать инфляционных целей не административными ограничениями, а с помощью последовательной монетарной политики. В то же время резкие ценовые скачки, в частности в сфере коммунальных тарифов, создают дополнительные риски для экономики.
«Если несколько лет какие-то тарифы не меняются, а затем они поднимаются в разы, то это не та ситуация, которая позволяет нам должным образом управлять инфляционными процессами», — пояснил он.

Влияние на бюджет

Николайчук подчеркнул, что нынешнее субсидирование цен на коммунальные услуги дорого обходится государству. Это создает давление на бюджет и квазибюджетные балансы.
«Рано или поздно это все равно нужно будет выравнивать», — подчеркнул представитель НБУ.

Читайте также: Пять выгодных способов заплатить за коммуналку

По его словам, более предсказуемая политика в сфере тарифов поможет государству лучше планировать расходы. Это также позволит Национальному банку более эффективно управлять инфляционными процессами.
«Большая прогнозируемость и предсказуемость политики в этой сфере помогла бы, в том числе, нам лучше предвидеть и управлять инфляционными процессами», — добавил Николайчук.

Справка Finance.ua:

  • Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ для населения. Он не касается электроэнергии, холодной воды и других жилищно-коммунальных услуг;
  • Национальный банк Украины ожидает, что уже в 2026 году начнется постепенное повышение тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду.
По материалам:
РБК-Україна
ТарифыДеньгиНБУ
