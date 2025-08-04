Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку — Finance.ua

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Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку

Особисті фінанси
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Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку
Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку
Національний банк України очікує, що вже у 2026 році розпочнеться поступове підвищення тарифів на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду.
Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за липень 2025 року.
Як зазначено в новому Інфляційному звіті НБУ, це рішення зумовлене необхідністю приведення цін до економічно обґрунтованих рівнів на тлі складної ситуації в енергетичному секторі.
До кінця 2025 року тарифи не мають підвищитися, кажуть у Нацбанку.
Однак з 2026 року ймовірне їхнє поетапне коригування, що може спричинити додатковий інфляційний тиск. Зокрема, у разі різкого підвищення вартості енергоносіїв для подолання накопичених дисбалансів зросте потреба у значному розширенні програми субсидій.
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Водночас, зазначає регулятор, відтермінування перегляду тарифів допоможе тимчасово стримати інфляцію, але й погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній та стримуватиме інвестиції в енергетику. У результаті це створюватиме відкладений ціновий тиск і нестабільність у галузі в майбутньому.
Нагадаємо, українські постачальники газу оприлюднили цінники на серпень. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися. А от місячна ринкова ціна знизилася на 3,5 грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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