Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку — Finance.ua

Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку

Національний банк України очікує, що вже у 2026 році розпочнеться поступове підвищення тарифів на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за липень 2025 року.

Як зазначено в новому Інфляційному звіті НБУ, це рішення зумовлене необхідністю приведення цін до економічно обґрунтованих рівнів на тлі складної ситуації в енергетичному секторі.

До кінця 2025 року тарифи не мають підвищитися, кажуть у Нацбанку.

Однак з 2026 року ймовірне їхнє поетапне коригування, що може спричинити додатковий інфляційний тиск. Зокрема, у разі різкого підвищення вартості енергоносіїв для подолання накопичених дисбалансів зросте потреба у значному розширенні програми субсидій.

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Водночас, зазначає регулятор, відтермінування перегляду тарифів допоможе тимчасово стримати інфляцію, але й погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній та стримуватиме інвестиції в енергетику. У результаті це створюватиме відкладений ціновий тиск і нестабільність у галузі в майбутньому.

Нагадаємо, українські постачальники газу оприлюднили цінники на серпень. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися. А от місячна ринкова ціна знизилася на 3,5 грн.

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