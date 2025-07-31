Якими будуть ціни на газ у серпні (інфографіка) — Finance.ua

Якими будуть ціни на газ у серпні (інфографіка) Сьогодні 15:03 — Енергетика

Якими будуть ціни на газ у серпні (інфографіка)

Постачальники газу оприлюднили цінники на серпень. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися. Місячна, ринкова ціна знизилася на 3,5 грн.

Про це пише Газправда

Місячні цінники в серпні коливаються від 8,46 до 27 грн за кубометр.

Скільки постачальників

На ринку постачання природного газу побутовим споживачам, за даними ГазПравди, як і раніше, присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і місячні (ринкові), і річні тарифи.

Річні пропозиції коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Нагадаємо, саме вони є базовими. Тому самовільно переводити споживачів із річних на місячні тарифи компанії не мають права.

Водночас понад 98% побутових споживачів газу (а це більше 12 мільйонів домогосподарств) є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр. Річна ціна від Нафтогазу діє до 30 квітня 2026 року включно.

Раніше за результатами аукціону на платформі RBP на серпень 2025 року заброньовано 20% пропускної спроможності Трансбалканського газового маршруту. З’явилася можливість імпортувати газ до України по Трансбалканському маршруту — через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову.

Завдяки новому спільному продукту бронювання потужностей, ініційованому Міненерго та ОГТСУ, вартість транспортування цим коридором зменшилася на 25%, відкриваючи нові можливості для диверсифікації постачання та використання українських підземних сховищ газу.

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