Якими будуть ціни на газ у серпні (інфографіка) — Finance.ua
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Якими будуть ціни на газ у серпні (інфографіка)

Енергетика
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Якими будуть ціни на газ у серпні (інфографіка)
Якими будуть ціни на газ у серпні (інфографіка)
Постачальники газу оприлюднили цінники на серпень. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися. Місячна, ринкова ціна знизилася на 3,5 грн.
Про це пише Газправда.
Якими будуть ціни на газ у серпні (інфографіка)
Місячні цінники в серпні коливаються від 8,46 до 27 грн за кубометр.

Скільки постачальників

На ринку постачання природного газу побутовим споживачам, за даними ГазПравди, як і раніше, присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і місячні (ринкові), і річні тарифи.
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Річні пропозиції коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Нагадаємо, саме вони є базовими. Тому самовільно переводити споживачів із річних на місячні тарифи компанії не мають права.
Водночас понад 98% побутових споживачів газу (а це більше 12 мільйонів домогосподарств) є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр. Річна ціна від Нафтогазу діє до 30 квітня 2026 року включно.
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Раніше за результатами аукціону на платформі RBP на серпень 2025 року заброньовано 20% пропускної спроможності Трансбалканського газового маршруту. З’явилася можливість імпортувати газ до України по Трансбалканському маршруту — через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову.
Завдяки новому спільному продукту бронювання потужностей, ініційованому Міненерго та ОГТСУ, вартість транспортування цим коридором зменшилася на 25%, відкриваючи нові можливості для диверсифікації постачання та використання українських підземних сховищ газу.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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