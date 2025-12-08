Милан запрещает туристические «кейбоксы» Сегодня 09:33 — Мир

Милан запрещает туристические «кейбоксы»

Милан присоединился к итальянским городам, запретившим у себя «кейбоксы» — ящики для ключей, которыми пользуются для краткосрочной аренды помещений.

Об этом пишет euronews

Так, с января 2026-го такие сейфы будет запрещено размещать на столбах, ограждениях и других элементах городской инфраструктуры на общественной территории.

Штрафы

Нарушителям грозит штраф до 400 евро, на них лягут расходы по демонтажу.

С точки зрения нового закона «кейбоксы» арендодателей являются использованием общественного пространства в пользу частных лиц без уплаты сбора.

Однако нарушение общественного пространства частными ящиками — отнюдь не главная причина запрета.

Одна из главных — безопасность. С помощью «кейбоксов» туристы могут самостоятельно заселиться и выселиться, ни разу не встретившись с хозяевами, а значит, такой услугой могут воспользоваться случайные и опасные лица. Еще год назад итальянское правительство требует от арендодателей встречать своих гостей лично.

Кроме того, «кейбоксы» могут быть использованы в качестве «закладок» наркоторговцев и для многих других незаконных деяний.

Ящики для ключей запретили у себя уже несколько итальянских городов, прежде всего страдающих чрезмерным туризмом. Для местных жителей «кейбоксы» стали символами острого жилищного кризиса.

