Милан запрещает туристические «кейбоксы»

Милан запрещает туристические «кейбоксы»
Милан запрещает туристические «кейбоксы»
Милан присоединился к итальянским городам, запретившим у себя «кейбоксы» — ящики для ключей, которыми пользуются для краткосрочной аренды помещений.
Об этом пишет euronews.
Так, с января 2026-го такие сейфы будет запрещено размещать на столбах, ограждениях и других элементах городской инфраструктуры на общественной территории.

Штрафы

Нарушителям грозит штраф до 400 евро, на них лягут расходы по демонтажу.
С точки зрения нового закона «кейбоксы» арендодателей являются использованием общественного пространства в пользу частных лиц без уплаты сбора.
Однако нарушение общественного пространства частными ящиками — отнюдь не главная причина запрета.
Одна из главных — безопасность. С помощью «кейбоксов» туристы могут самостоятельно заселиться и выселиться, ни разу не встретившись с хозяевами, а значит, такой услугой могут воспользоваться случайные и опасные лица. Еще год назад итальянское правительство требует от арендодателей встречать своих гостей лично.
Кроме того, «кейбоксы» могут быть использованы в качестве «закладок» наркоторговцев и для многих других незаконных деяний.
Ящики для ключей запретили у себя уже несколько итальянских городов, прежде всего страдающих чрезмерным туризмом. Для местных жителей «кейбоксы» стали символами острого жилищного кризиса.
Напомним, как пишет Евростат, если рассматривать страны ЕС отдельно, то Испания, Франция, Италия, Германия, Португалия, Австрия, Греция, Нидерланды, Хорватия и Польша попадут в число стран, на которые приходится не менее 1,0% мировых доходов от международного туризма.
На США приходилась доля 12,3%, что значительно выше, чем доля, зафиксированная для других стран, не входящих в ЕС; у Великобритании была доля, следующая по величине (4,8%).
Finance.ua
Payment systems