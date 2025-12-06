На чем экономят европейцы, чтобы покрыть ипотеку
В 2025 году около 75% европейцев были вынуждены сокращать расходы, чтобы выплатить ипотеку.
Об этом свидетельствуют данные European Housing Trends Report 2025, подготовленного RE/MAX Europe, пишет Euronews.
От чего отказываются европейцы ради ипотечных платежей
Чаще всего владельцы ипотечных кредитов экономят на посещении кафе и ресторанов, кино, фестивалей, клубов и пабов — об этом заявили 41% опрошенных.
На втором месте — расходы на предметы роскоши: продукты и алкоголь премиум-класса, брендовая косметика и средства ухода (38%).
Еще 37% заявили, что сократили расходы на отпуска. Также почти трое из десяти (29%) сократили расходы на покупку одежды и обуви.
Среди других вещей, на которых экономят владельцы ипотеки:
- электроника (телефоны, телевизоры, видеоигры
и т. д.) — 26%
- подписки на сервисы — 25%
- товары для хобби/ спортивные товары — 22%
- курсы и абонементы в спортзал — 21%
- базовые продукты и бытовые товары — 13%.
Где в Европе плательщики ипотеки чувствуют себя комфортнее всего
По данным исследования, в 23 исследованных странах Европы около 25% владельцев ипотеки никогда не сокращали расходы или искали альтернативы для выплаты кредита.
К наиболее комфортным странам для заемщиков (доля тех, кто не сокращал расходы) относят: Нидерланды (44%), Литва (42%), Великобритания (37%), Швейцария (36%).
Доля тех, кто мог платить ипотеку без сокращения расходов, в ряде стран составляет менее 15%. Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство из них испытывают трудности с оплатой ипотеки.
К числу этих стран относятся: Мальта (7%), Румыния (7%), Венгрия (10%), Ирландия (10%), Турция (10%), Словения (11%), Греция (12%), Хорватия (13%) и Италия (14%).
Среди пяти крупнейших экономик Европы самый высокий показатель комфорта в Великобритании (37%), далее следуют Германия и Испания (по 22%), Франция (21%) и Италия (14%).
Поделиться новостью
Также по теме
На чем экономят европейцы, чтобы покрыть ипотеку
Украинские беженцы в Шотландии могут остаться без жилья — СМИ
В США «Черная пятница» достигла рекордных 11,8 миллиарда долларов онлайн расходов
США утвердили новую стратегию нацбезопасности: хотят стратегических отношений с россией и возобновления торговли
В Польше стремительно растет поддержка выхода из ЕС: какие причины
Агентство Fitch улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2025—2026 годах