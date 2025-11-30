В каких регионах Украины чаще всего выдают ипотечные кредиты — НБУ
Банки в сентябре выдали 851 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.
Из них 532 кредита на 1 млрд грн выдано на первичном рынке недвижимости, в том числе 152 на 276 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество, а 319 кредитов на 621 млн грн выдано на вторичном рынке недвижимости.
Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,13% годовых на первичном рынке и 9,37% на вторичном рынке.
Качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов держится на уровне 12%.
Где выдали больше всего ипотечных кредитов в сентябре:
- в Киевской области (303 договора на общую сумму 599 млн грн, или 37% от общего объема);
- в Киеве (155 договоров на 350 млн грн);
- во Львовской области (46 договоров на 95 млн грн);
- в Ивано-Франковской области (53 договора на 90 млн грн);
- в Волынской области (35 договоров на 61 млн грн).
В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.
