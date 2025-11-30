0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких регионах Украины чаще всего выдают ипотечные кредиты — НБУ

Кредит&Депозит
14
В каких регионах Украины чаще всего выдают ипотечные кредиты — НБУ
В каких регионах Украины чаще всего выдают ипотечные кредиты — НБУ
Банки в сентябре выдали 851 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.
Из них 532 кредита на 1 млрд грн выдано на первичном рынке недвижимости, в том числе 152 на 276 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество, а 319 кредитов на 621 млн грн выдано на вторичном рынке недвижимости.
В каких регионах Украины чаще всего выдают ипотечные кредиты — НБУ
Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,13% годовых на первичном рынке и 9,37% на вторичном рынке.
Качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов держится на уровне 12%.
Где выдали больше всего ипотечных кредитов в сентябре:
  • в Киевской области (303 договора на общую сумму 599 млн грн, или 37% от общего объема);
  • в Киеве (155 договоров на 350 млн грн);
  • во Львовской области (46 договоров на 95 млн грн);
  • в Ивано-Франковской области (53 договора на 90 млн грн);
  • в Волынской области (35 договоров на 61 млн грн).
В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems