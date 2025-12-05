США утвердили новую стратегию нацбезопасности: хотят стратегических отношений с россией и возобновления торговли Сегодня 18:29 — Мир

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новую стратегию национальной безопасности. Документ называет среди приоритетов стратегические отношения с россией, переговоры о завершении войны против Украины и возобновление демократии в Европе.

Об этом говорится в документе на сайте Белого дома, передает Бабель.

Приоритеты Соединенных Штатов

В стратегии указано, что США должны реагировать на происходящее в других странах только тогда, когда эти события несут угрозу американской национальной безопасности. Вашингтон концентрирует внимание на Западном полушарии, то есть на Североамериканском континенте, Латинской Америке, странах Карибского бассейна и соседних государствах.

Соединенные Штаты планируют усилить военное присутствие в регионе и укрепить промышленную базу внутри континента. Кроме того, в Европе хотят продвигать так называемую западную идентичность, которая включает традиционные семейные ценности, христианство и поддержку героев.

Позиция о войне в Украине и будущее НАТО

В документе говорится о намерении добиться быстрого прекращения боевых действий в Украине и снижения напряженности между россией и европейскими странами.

США ожидают, что Европа будет развивать партнерство с москвой и планируют возобновление торговых связей.

В стратегии заявлено, что эпоха миграции завершена. США предупреждают, что в долгосрочной перспективе некоторые страны НАТО могут стать преимущественно неевропейскими. По мнению авторов документа, правительства с большой долей мигрантов не смогут соблюдать устав Альянса.

Вашингтон хочет сделать Европу более «ответственной» за собственную безопасность и добиться, чтобы все члены НАТО тратили не менее 5% ВВП на оборону. Также США устанавливают для себя цель предотвратить появление доминантных соперников на мировой арене.

