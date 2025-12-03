0 800 307 555
PKP Intercity меняет условия продажи ж/д билетов в Польше

PKP Intercity в Польше расширяет сроки предварительной продажи билетов: теперь пассажиры могут планировать путешествия за 120 дней до поездки.
Об этом сообщает inpoland.

Подробнее об изменениях

В компании объяснили, что с декабря билеты на поезда категорий Express Intercity, Express Intercity Premium и Pendolino можно будет покупать гораздо раньше. Перевозчик увеличивает период предпродаж для внутренних рейсов с 30 дней до 4 месяцев.
Если раньше билеты становились доступными только за месяц до отправки, то теперь за 120 дней.
Это касается всех каналов продаж: приложения PKP Intercity, билетных касс и сервиса e-IC.
В компании уточняют, что доступность билетов может варьироваться в зависимости от изменений графика, которые вносит менеджер инфраструктуры. В частности, с 3 декабря можно будет приобрести билеты на поездки до 7 марта, а с 6 февраля — за 30 дней до очередного обновления расписания — на рейсы до 13 июня.
В конце октября PKP Intercity также продлила период предпродажи билетов на международные направления. Теперь путешествия в Германию, Австрию, Венгрию, Словакию, Чехию и Литву можно планировать за 180 дней. В то же время правила для рейсов в Украину не меняются — билеты по-прежнему доступны за 20 дней до поездки.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
