путин подписал бюджет на 2026 год с рекордными расходами на войну

Мир
60
владимир путин подписал федеральный бюджет на 2026 год, в котором почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Как отмечается, такой уровень милитаризации финансов рекордный со времен СССР и свидетельствует, что кремль не планирует прекращать агрессию против Украины в ближайшей перспективе.
«Поскольку санкции обрушили доходы россии от нефти и газа, в бюджете заложен огромный дефицит — 1,6% ВВП. Чтобы „заткнуть дыры“, кремль урезает социальные программы — их доля в бюджете падает до 25%, это минимум за 20 лет», — говорится в сообщении.
Кроме того, кремль запускает новые налоги: повышает НДС до 22%, усложняет работу малого бизнеса, вводит всевозможные сборы для бизнеса и простых россиян.
«кремль переводит страну на „рельсы военного времени“, усиливает силовой аппарат и сокращает все, что не связано с армией», — добавили в Центре противодействия дезинформации.
