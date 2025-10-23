Военная машина путина испытывает серьезный удар из-за новых санкций США, — WSJ Сегодня 21:23

Президент США Дональд Трамп заявил о ведении новых санкций против двух крупнейших компаний рф на фоне разочарования Вашингтона войной в Украине.

Такие санкции станут первыми прямыми мерами США в отношении россии за время второго срока президентства Трампа, пишет The Wall Street Journal

Известно, что ограничения направлены против «Лукойла» и «Роснефти», а также около 30 их дочерних компаний.

В издании добавляют, что санкции вводятся из-за застоя в переговорах по прекращению огня в Украине. Более того, Трамп отложил свою запланированную встречу с российским диктатором владимиром путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

«До сегодняшнего дня „Роснефть“ и „Лукойл“ были отрезаны от американских рынков капитала. Сегодня они полностью отрезаны от доллара — от всех транзакций любого вида», — пояснил бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента, ответственный за санкции, Эдди Фишман.

В сообщении о санкциях Министерство финансов также предупредило, что «иностранные финансовые учреждения, осуществляющие или способствующие значительным операциям или оказывающие любые услуги, связанные с военно-промышленной базой россии», также «рискуют быть подвергнутыми санкциям».

В министерстве добавили, что операции с вновь назначенными субъектами «могут повлечь за собой наложение вторичных санкций на участвующие в них иностранные финансовые учреждения».

«Китайский банк, нефтетрейдер из ОАЭ, индийский нефтеперерабатывающий завод — если кто-либо из них совершает операции с этими российскими компаниями, они могут попасть под санкции США», — заверил Фишман.

Также ожидается, что санкции против возможности рф продавать нефть и энергоресурсы будут значительно влиять на экономику страны.

«Военная машина россии испытывает серьезный удар. Они уже сейчас испытывают трудности с финансированием правительства и вооруженных сил, поэтому это повлияет на их способность продолжать войну и может стать движущим фактором, который заставит путина сесть за стол переговоров», — подчеркнул бывший сотрудник Белого дома и Министерства финансов, который сейчас работает в аналитическом центре Atlantic Council, Ким Донаван.

В то же время высокопоставленные европейские чиновники давно говорят, что усиление санкций против рф заставит Кремль пойти на серьезные переговоры, чтобы закончить войну в Украине. Известно, что сегодня, 23 октября, ЕС должен утвердить 19 пакет мер, который тоже будет предусматривать запрет импорта сжиженного природного газа из россии, начиная со следующего года.

«Ожидается, что в четверг лидеры ЕС также поддержат план, предусматривающий предоставление Украине ссуды в размере 200 миллиардов долларов из российских активов, замороженных в первые дни войны. Эти деньги предназначены для того, чтобы помочь Украине содержать вооруженные силы в течение следующих двух лет, чтобы убедить Кремль искать пути прекращения войны», — подытожили в WS.

