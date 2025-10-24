0 800 307 555
ру
Meta увольняет 600 работников из отдела искусственного интеллекта

Мир
28
Компания Meta объявила о сокращении около 600 сотрудников, работавших в командах, связанных с разработкой технологий искусственного интеллекта. Увольнения коснутся специалистов, занимавшихся инфраструктурой, продуктами и долгосрочными исследованиями в области ИИ, однако не коснутся вновь созданного подразделения TBD Lab, где сосредоточено большинство новых специалистов, привлеченных компанией в этом году за большие средства.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Оптимизация для более быстрых решений

WSJ ознакомилось с внутренней служебной запиской Meta. Там компания объяснила, что оптимизация штата призвана повысить эффективность работы команд.
«Уменьшив размер нашей команды, мы сможем быстрее принимать решения. Каждый сотрудник получит больше ответственности, влияния и пространства для действий», — отметил Александр Ван, главный директор по искусственному интеллекту Meta.

Масштабные инвестиции в ИИ

По словам Вана, структура Meta Superintelligence Labs, созданная для усиления направления разработки ИИ, остается без изменений, а компания и дальше будет продолжать активно нанимать специалистов. Он также подтвердил, что большинство работников, затронутых увольнением, смогут перейти на другие должности в пределах Meta, где их опыт и знания остаются актуальными.
Напомним, что Meta инвестировала миллионы долларов в привлечение ведущих исследователей искусственного интеллекта. Часть из них пригласили лично — генеральный директор компании Марк Цукерберг организовывал частные встречи и обеды, предлагая кандидатам высокие многомиллионные пакеты оплаты.
В результате Meta удалось переманить более 50 инженеров и исследователей из таких компаний, как OpenAI, Google и Apple. Большинство из них вошли в секретное подразделение TBD Lab, непосредственно подчиняющееся Цукербергу.
Несмотря на масштабный набор, Meta сталкивается с управленческими вызовами. Часть новых сотрудников уже покинула компанию, а некоторые требуют повышения зарплат или стремятся к более престижным направлениям.

Фокус на «суперинтеллект»

Последние изменения в компании происходят на фоне пересмотра стратегии Meta в сфере искусственного интеллекта после неудачного запуска языковой модели Llama в этом году. С тех пор Meta пытается усилить свои позиции в соревновании с лидерами рынка OpenAI, Google и Anthropic.
Для этого компания приобрела 49% акций стартапа Scale AI и пригласила его основателя Александра Вана возглавить новое направление Meta Superintelligence Labs, отвечающее за создание систем с потенциалом искусственного «суперинтеллекта». Однако мировые лидеры технологий и общественные деятели призывают запретить создание сверхумной системы, поскольку это может привести к глубоким общественным потрясениям.
По материалам:
Дзеркало Тижня
