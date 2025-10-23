В Лувре оценили ущерб после ограбления в 88 млн евро 23.10.2025, 00:34 — Мир

В Лувре оценили ущерб после ограбления в 88 млн евро

Французский музей Лувр подсчитал ущерб в результате ограбления 19 октября, который сейчас составляет 88 миллионов евро.

Об этом пишет издание Le Figaro.

Куратор Лувра оценил ущерб в 88 миллионов евро. Сумма поражает, впрочем, это не сопоставимо с историческим ущербом, отметила прокурор Лора Беккуа.

Она добавила, что преступники не получат эту сумму, если захотят переплавить драгоценности.

Ограбление длилось семь минут. Согласно предварительным выводам, преступники получили доступ к зданию на берегу Сены, где идут строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть прямо в комнату в галерее Аполлона.

В результате злоумышленники похитили девять драгоценностей из коллекции Наполеона. Среди них ожерелье, тиару, брошь и другие украшения.

Подробности ограбления Лувра

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил детали ограбления парижского музея, которое длилось всего семь минут. По его словам, неизвестные проникли в здание снаружи с помощью грузового лифта и похитили «неоценимые драгоценности». Ограбление произошло утром 19 октября во время открытия музея. Вероятно, действовала организованная команда, которая предварительно провела разведку. Стекло в здании было разрезано.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что похищенные произведения искусства обязательно найдут, а виновные будут привлечены к ответственности. Макрон также напомнил, что в рамках проекта Louvre Nouvelle Renaissance, начатого в январе, планируется усилить безопасность музея.

