ру
В Лувре оценили ущерб после ограбления в 88 млн евро

Французский музей Лувр подсчитал ущерб в результате ограбления 19 октября, который сейчас составляет 88 миллионов евро.
Об этом пишет издание Le Figaro.
Куратор Лувра оценил ущерб в 88 миллионов евро. Сумма поражает, впрочем, это не сопоставимо с историческим ущербом, отметила прокурор Лора Беккуа.
Она добавила, что преступники не получат эту сумму, если захотят переплавить драгоценности.
Ограбление длилось семь минут. Согласно предварительным выводам, преступники получили доступ к зданию на берегу Сены, где идут строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть прямо в комнату в галерее Аполлона.
В результате злоумышленники похитили девять драгоценностей из коллекции Наполеона. Среди них ожерелье, тиару, брошь и другие украшения.

Подробности ограбления Лувра

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил детали ограбления парижского музея, которое длилось всего семь минут. По его словам, неизвестные проникли в здание снаружи с помощью грузового лифта и похитили «неоценимые драгоценности». Ограбление произошло утром 19 октября во время открытия музея. Вероятно, действовала организованная команда, которая предварительно провела разведку. Стекло в здании было разрезано.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что похищенные произведения искусства обязательно найдут, а виновные будут привлечены к ответственности. Макрон также напомнил, что в рамках проекта Louvre Nouvelle Renaissance, начатого в январе, планируется усилить безопасность музея.
