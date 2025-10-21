0 800 307 555
Где лучше всего праздновать Рождество: названа страна в Европе

Мир
23
Люксембург — одна из немногих европейских рождественских ярмарок, где работают после Рождества.
Люксембург, возможно, одна из самых маленьких стран Европы, но здесь множество интересных мест, особенно накануне Рождества.
В туристическом блоге Together In Transit отмечается, что город, покрытый снегом, представляет собой «прекрасную зимнюю сказку», а киоски с пивом согреют вас от свежего декабрьского воздуха, пишет Express.
Гостеприимное и доступное место является первой страной в мире, которая предлагает полностью бесплатный общественный транспорт по всей стране.
Праздничные рынки Люксембурга предлагают все, что вы ожидаете, включая аттракционы, катки и киоски с едой и напитками.
Столица превращается в ежегодный фестиваль Зимних огней, главные рынки которого будут продолжаться с 21 ноября 2025 года по 1 января 2026 года.
Главные достопримечательности расположены на ключевых площадях: Летцебюргерский крещетмарт находится на традиционной площади Плас д’Арм, а Вантермарт на площади Конституции является домом для впечатляющего 32-метрового колеса обозрения, с которого открывается удивительный панорамный вид на весь освещенный город.
Посетители могут насладиться традиционными местными деликатесами, такими как Громперекихельхер (картофельные блины) и Глюхвейн (глинтвейн) на всех основных рынках, включая площадь Парижской площади.
Город может похвастаться многочисленными историческими достопримечательностями, достойных исследования, среди которых главной достопримечательностью является замок Вианден, признанный одной из самых впечатляющих укрепленных крепостей Европы.
Размещенный в северном регионе страны замок получил восторженные отзывы посетителей и занимает первое место среди 15 лучших мест для отдыха в Виандене.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
