Восстановление Сектора Газа после войны может стоить $50 млрд

Специальный посланник президента США Стивен Виткофф оценил стоимость восстановления и реконструкции сектора Газа после двух лет войны примерно в 50 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Sky News.
«Возможно, немного меньше, а возможно немного больше», — отметил Виткофф, добавив, что для региона это «не так уж много денег».
Президент США Дональд Трамп заявил, что если ХАМАС не будет соблюдать заключенное мирное соглашение, он может разрешить премьер-министру Израиля вернуть войска на территорию.
Напомним, как сообщил заместитель министра финансов Александр Кава, стоимость восстановления Украины уже превышает 520 миллиардов долларов.
Эта сумма предполагает не только компенсацию разрушенного, но и финансирование проектов, необходимых для модернизации украинской экономики.
В феврале Всемирный банк пришел к выводу, что потребности восстановления Украины в течение следующих 10 лет будут достигать около 524 млрд долларов. За 2024 год этот показатель вырос на 38 млрд долларов.
ua.news
