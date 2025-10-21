Восстановление Сектора Газа после войны может стоить $50 млрд Сегодня 09:44 — Мир

Восстановление Сектора Газа после войны может стоить $50 млрд

Специальный посланник президента США Стивен Виткофф оценил стоимость восстановления и реконструкции сектора Газа после двух лет войны примерно в 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Sky News.

«Возможно, немного меньше, а возможно немного больше», — отметил Виткофф, добавив, что для региона это «не так уж много денег».

Президент США Дональд Трамп заявил, что если ХАМАС не будет соблюдать заключенное мирное соглашение, он может разрешить премьер-министру Израиля вернуть войска на территорию.

Напомним, как сообщил заместитель министра финансов Александр Кава, стоимость восстановления Украины уже превышает 520 миллиардов долларов.

Эта сумма предполагает не только компенсацию разрушенного, но и финансирование проектов, необходимых для модернизации украинской экономики.

В феврале Всемирный банк пришел к выводу , что потребности восстановления Украины в течение следующих 10 лет будут достигать около 524 млрд долларов. За 2024 год этот показатель вырос на 38 млрд долларов.

