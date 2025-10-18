ТОП-5 бюджетных мест для путешествий миллениалов Сегодня 21:06 — Мир

ТОП-5 бюджетных мест для путешествий миллениалов

В условиях роста цен на аренду и бытовые расходы, миллениалы ищут варианты осеннего отдыха, сочетающие яркие впечатления с доступностью.

Эксперты назвали пять направлений, где можно насладиться сезоном без лишних трат, пишет Gobankingrates.

Район Больших Озер (Мичиган и Висконсин)

Доступная альтернатива дорогим осенним пейзажам Новой Англии.

Для кого: Любители крафтового пива, пеших походов и живописных автопутешествий.

Цена: Отели от $61 за ночь.

Будапешт, Венгрия

Признан лучшим бюджетным вариантом для осенней Европы. Город предлагает культуру, ночную жизнь и термальные бани.

Для кого: Ценители культуры и отдыха.

Особенности: Недорогое проживание и питание (по сравнению с Западной Европой); знаменитые руины-пабы.

Коста-дель-Соль, Испания (например, Эстепона)

Средиземноморский отдых без толп и высоких цен. Температура остается теплой до ноября.

Для кого: Те, кому хочется побережья, уютной кухни и бутик-отелей по сниженным ценам.

Цена: Отели снижают цены на 30−40% после лета; бутик-отель от $65 за ночь.

Нью-Йорк во время Марафонского Уик-энда

Хотя город дорогой, начало ноября приносит уникальную гостеприимную атмосферу.

Для кого: Миллениалы, которые хотят увидеть Нью-Йорк в его приветливом и энергичном состоянии.

Экономия: Туристические партнеры предлагают экономию в среднем от $90 за ночь. Более доступное жилье можно найти в отдаленных районах.

Марракеш, Марокко

Город совмещает историческую медину и современные лаунжи на крышах.

Кому: Искатели сочетания старого и нового мира, ярких рынков и восточной культуры.

Цена: Стоимость перелетов часто составляет менее $500 (туда и обратно из больших хабов), а традиционные гостевые дома (риады) стоят от $45−55 за ночь.

Эти направления предлагают сезонные скидки на авиаперелеты и проживание, позволяя миллениалам получить максимум впечатлений без больших финансовых затрат.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.