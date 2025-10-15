Какую страну назвали лучшей для цифровых кочевников в 2025 году Сегодня 07:54 — Мир

Долгосрочные визы, высокий уровень жизни и развитая технологическая инфраструктура делают Испанию одним из самых привлекательных направлений для цифровых кочевников.

Только в США за последние шесть лет количество цифровых кочевников выросло на 147%, сообщает Travel+Leisure

Какие страны выбирают цифровые кочевники

Ведущими направлениями для удаленных работников в Европе стали Нидерланды, Норвегия и Эстония, они предлагают стабильную инфраструктуру и благоприятную визовую политику. Девять из десяти лучших европейских направлений для цифровых кочевников расположены именно в Европе.

Испания получила первое место по визовым льготам: срок действия визы составляет один год и может быть продлен до трех лет. Страна также заняла третье место по уровню технологий и инновациям.

По данным отчета Состояние независимости, цифровые кочевники могут использовать испанскую визу как возможность получить второе гражданство и повысить международную мобильность, что особенно актуально для стран со слабыми паспортами.

Испания возглавила рейтинг благодаря высоким показателям качества жизни, экономической среды, стоимости визы, технологий и инноваций, а также преимуществам самой визовой системы.

