ЕС планирует внедрить единые правила для стартапов, чтобы способствовать их развитию

Мир
13
Европейский союз в следующем году планирует внедрить единый набор правил для стартапов, которые помогут им расти и работать в регионе, а также облегчит содержание талантов.
Об этом сообщает Reuters.

Что известно о единых правилах для стартапов

Глава исполнительной власти Урсула фон дер Ляен заявила, что в 2026 году Европейская комиссия представит законодательство о создании «28-го режима» для стартапов.
Он заменит 27 отдельных национальных систем, которыми стартапы вынуждены воспользоваться сейчас.
«Слишком часто легче расширяться на другой континент, чем по всей Европе. Я хочу, чтобы вам это было так же как для стартапа из Сан-Франциско, который расширяется по всей территории США», — сказала Урсула фон дер Ляен.
Эти правила станут частью более широких усилий для укрепления технологической экосистемы Европы, включающей многомиллиардный фонд Scaleup Europe Fund и стратегию AI First, который должен ускорить внедрение искусственного интеллекта в различных отраслях промышленности.
По материалам:
mezha.media
