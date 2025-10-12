0 800 307 555
Где в Польше жилье стало дешевле, а где цены выросли

22
За прошедший месяц в соседней Польше на 38,8% выросли продажи новых квартир по сравнению с августом. Отчасти активность рынка стимулировали прозрачность цен и снижение стоимости недвижимости в крупнейших городах страны.
Об этом пишет inpoland, ссылаясь на данные портала rynekpierwotny.pl.
Средние цены на квартиры в новостройках снизились в следующих городах:
  • Лодзь — снижение на 2%, до примерно 11 200 злотых/м²
  • Краков — снижение на 1%, до 16 500 злотых/м²
  • Познань — до 13 500 злотых/м²
  • Труймясто — до 17 200 злотых/м²
  • Верхнесельско-Заглембская метрополия — до 11 200 злотых/м²
В сентябре квартиры в новостройках выросли на 3% в Варшаве (до более 18 300 злотых/м²) и Вроцлаве (до 15 200 злотых/м²).

Цены на недвижимость в Украине

Ранее Finance.ua писал, за последние три с половиной года стоимость жилья в новостройках заметно выросла. Рекордный рост ценников зафиксирован в Ивано-Франковске (+70%), Ровно (+54%) и Ужгороде (+47%).
В сентябре 2025 года средняя стоимость однокомнатного жилья была следующая:
  • Киев — 65 тыс. долларов,
  • Львов — 64,5 тыс.,
  • Ужгород — 59,2 тыс.,
  • Черновцы — 55 тыс.,
  • Ровно — 52 тыс.
По материалам:
Finance.ua
