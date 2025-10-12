Где в Польше жилье стало дешевле, а где цены выросли
За прошедший месяц в соседней Польше на 38,8% выросли продажи новых квартир по сравнению с августом. Отчасти активность рынка стимулировали прозрачность цен и снижение стоимости недвижимости в крупнейших городах страны.
Об этом пишет inpoland, ссылаясь на данные портала rynekpierwotny.pl.
Средние цены на квартиры в новостройках снизились в следующих городах:
- Лодзь — снижение на 2%, до примерно 11 200 злотых/м²
- Краков — снижение на 1%, до 16 500 злотых/м²
- Познань — до 13 500 злотых/м²
- Труймясто — до 17 200 злотых/м²
- Верхнесельско-Заглембская метрополия — до 11 200 злотых/м²
В сентябре квартиры в новостройках выросли на 3% в Варшаве (до более 18 300 злотых/м²) и Вроцлаве (до 15 200 злотых/м²).
Цены на недвижимость в Украине
Ранее Finance.ua писал, за последние три с половиной года стоимость жилья в новостройках заметно выросла. Рекордный рост ценников зафиксирован в Ивано-Франковске (+70%), Ровно (+54%) и Ужгороде (+47%).
В сентябре 2025 года средняя стоимость однокомнатного жилья была следующая:
- Киев — 65 тыс. долларов,
- Львов — 64,5 тыс.,
- Ужгород — 59,2 тыс.,
- Черновцы — 55 тыс.,
- Ровно — 52 тыс.
Поделиться новостью
Также по теме
Где в Польше жилье стало дешевле, а где цены выросли
Рейтинг самых дорогих городов на западе Украины для покупки недвижимости
Как перерегистрировать право собственности на недвижимость в новом госреестре
Какие цены на недвижимость в Италии
Поданы первые заявления на приобретение жилья с компенсацией 70% по программе «єОселя»
Как выросли цены на частные дома: где самые высокие и самые низкие (инфографика)