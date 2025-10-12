Где в Польше жилье стало дешевле, а где цены выросли Сегодня 14:16 — Недвижимость

Где в Польше жилье стало дешевле, а где цены выросли

За прошедший месяц в соседней Польше на 38,8% выросли продажи новых квартир по сравнению с августом. Отчасти активность рынка стимулировали прозрачность цен и снижение стоимости недвижимости в крупнейших городах страны.

Об этом пишет inpoland, ссылаясь на данные портала rynekpierwotny.pl.

Средние цены на квартиры в новостройках снизились в следующих городах:

Лодзь — снижение на 2%, до примерно 11 200 злотых/м²

Краков — снижение на 1%, до 16 500 злотых/м²

Познань — до 13 500 злотых/м²

Труймясто — до 17 200 злотых/м²

Верхнесельско-Заглембская метрополия — до 11 200 злотых/м²

В сентябре квартиры в новостройках выросли на 3% в Варшаве (до более 18 300 злотых/м²) и Вроцлаве (до 15 200 злотых/м²).

Цены на недвижимость в Украине

Ранее Finance.ua писал , за последние три с половиной года стоимость жилья в новостройках заметно выросла. Рекордный рост ценников зафиксирован в Ивано-Франковске (+70%), Ровно (+54%) и Ужгороде (+47%).

В сентябре 2025 года средняя стоимость однокомнатного жилья была следующая:

Киев — 65 тыс. долларов,

Львов — 64,5 тыс.,

Ужгород — 59,2 тыс.,

Черновцы — 55 тыс.,

Ровно — 52 тыс.

