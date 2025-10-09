0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поданы первые заявления на приобретение жилья с компенсацией 70% по программе «єОселя»

Недвижимость
27
Поданы первые заявления на приобретение жилья с компенсацией 70% по программе «єОселя»
Поданы первые заявления на приобретение жилья с компенсацией 70% по программе «єОселя»
Менее чем за месяц действия льготного кредитования на приобретение собственного жилья для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий уже подано 100 заявлений.
Об этом пишет Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
«Сегодня остро стоит вопрос обеспечения ВПЛ жильем. Чтобы его решить, Минсоцполитики предусмотрело механизм, по которому ВПЛ или жители прифронтовых областей могут получить от государства компенсацию 70% первого взноса и ежемесячных взносов в течение года на приобретение собственного жилья. Мы также компенсируем расходы, связанные с оформлением кредита. Есть уже 100 заявлений. На банковские счета условного хранения уже перечислено около 600 млн гривен», — цитирует замминистра Татьяну Кириенко пресс-служба.
По ее словам, такая помощь будет предоставляться за счет средств государственного бюджета, кроме того, для софинансирования по кредиту могут быть привлечены средства международной технической помощи, благотворительной помощи, средств местных бюджетов.

Справка Finance.ua:

  • С сентября программа «єОселя» стала доступнее для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий. В частности, государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку и 70% ежемесячных платежей по кредиту в течение первого года, а также возмещает расходы по оформлению документов (до 40 тыс. грн).
  • Первый кредит по этой программе получила семья вынужденного переселенца из Донецка, который в 2014 году переехал в Киев. Семья приобрела квартиру именно на этапе строительства, уже в ближайшее время дом будет введен в эксплуатацию.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems