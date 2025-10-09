Поданы первые заявления на приобретение жилья с компенсацией 70% по программе «єОселя» Сегодня 12:40 — Недвижимость

Поданы первые заявления на приобретение жилья с компенсацией 70% по программе «єОселя»

Менее чем за месяц действия льготного кредитования на приобретение собственного жилья для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий уже подано 100 заявлений.

Об этом пишет Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

«Сегодня остро стоит вопрос обеспечения ВПЛ жильем. Чтобы его решить, Минсоцполитики предусмотрело механизм, по которому ВПЛ или жители прифронтовых областей могут получить от государства компенсацию 70% первого взноса и ежемесячных взносов в течение года на приобретение собственного жилья. Мы также компенсируем расходы, связанные с оформлением кредита. Есть уже 100 заявлений. На банковские счета условного хранения уже перечислено около 600 млн гривен», — цитирует замминистра Татьяну Кириенко пресс-служба.

По ее словам, такая помощь будет предоставляться за счет средств государственного бюджета, кроме того, для софинансирования по кредиту могут быть привлечены средства международной технической помощи, благотворительной помощи, средств местных бюджетов.

Справка Finance.ua:

С сентября программа «єОселя» стала доступнее для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий. В частности, государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку и 70% ежемесячных платежей по кредиту в течение первого года, а также возмещает расходы по оформлению документов (до 40 тыс. грн).

Первый кредит по этой программе получила семья вынужденного переселенца из Донецка, который в 2014 году переехал в Киев. Семья приобрела квартиру именно на этапе строительства, уже в ближайшее время дом будет введен в эксплуатацию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.