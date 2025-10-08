0 800 307 555
Владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно получить землю: о чем говорится в законопроекте

Недвижимость
1
8 октября Верховная Рада поддержала законопроект № 13174 «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите прав на землю владельцев объектов недвижимого имущества, разрушенных в результате боевых действий».
Он разрешает гражданам вернуть или получить в собственность земельные участки под разрушенным имуществом.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Что предусмотрено

Бывшие владельцы разрушенных построек или их наследники смогут получить участки в собственность.
  • Во время действия военного положения и в течение 5 лет после его прекращения или отмены — передача земли (в собственность или пользование), изменение целевого назначения без обязательной разработки градостроительной документации при условии, что целевое назначение соответствует назначению объекта до разрушения.
  • Освобождение от арендной платы для дипломатических учреждений в случаях, предусмотренных международными договорами.
  • Возможность менять размеры охранных зон магистральных трубопроводов.
  • Уточнение статуса прудов как водных объектов местного значения.
  • Упрощение экооценки во время военного положения для объектов оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры.
Принятый документ предоставляет гражданам, чье имущество было разрушено в ходе российской агрессии, возможность вернуть или получить в собственность земельные участки, находившиеся под такими объектами.
Согласно новым нормам, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов.
Решение будет действовать в течение всего периода военного положения и еще через 5 лет после его завершения.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
