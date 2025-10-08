Владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно получить землю: о чем говорится в законопроекте Сегодня 16:04 — Недвижимость

8 октября Верховная Рада поддержала законопроект № 13174 «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите прав на землю владельцев объектов недвижимого имущества, разрушенных в результате боевых действий».

Он разрешает гражданам вернуть или получить в собственность земельные участки под разрушенным имуществом.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Что предусмотрено

Бывшие владельцы разрушенных построек или их наследники смогут получить участки в собственность.

Во время действия военного положения и в течение 5 лет после его прекращения или отмены — передача земли (в собственность или пользование), изменение целевого назначения без обязательной разработки градостроительной документации при условии, что целевое назначение соответствует назначению объекта до разрушения.

Освобождение от арендной платы для дипломатических учреждений в случаях, предусмотренных международными договорами.

Возможность менять размеры охранных зон магистральных трубопроводов.

Уточнение статуса прудов как водных объектов местного значения.

Упрощение экооценки во время военного положения для объектов оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры.

Принятый документ предоставляет гражданам, чье имущество было разрушено в ходе российской агрессии, возможность вернуть или получить в собственность земельные участки, находившиеся под такими объектами.

Согласно новым нормам, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов.

Решение будет действовать в течение всего периода военного положения и еще через 5 лет после его завершения.

