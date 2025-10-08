Владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно получить землю: о чем говорится в законопроекте
8 октября Верховная Рада поддержала законопроект № 13174 «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите прав на землю владельцев объектов недвижимого имущества, разрушенных в результате боевых действий».
Он разрешает гражданам вернуть или получить в собственность земельные участки под разрушенным имуществом.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Что предусмотрено
Бывшие владельцы разрушенных построек или их наследники смогут получить участки в собственность.
- Во время действия военного положения и в течение 5 лет после его прекращения или отмены — передача земли (в собственность или пользование), изменение целевого назначения без обязательной разработки градостроительной документации при условии, что целевое назначение соответствует назначению объекта до разрушения.
- Освобождение от арендной платы для дипломатических учреждений в случаях, предусмотренных международными договорами.
- Возможность менять размеры охранных зон магистральных трубопроводов.
- Уточнение статуса прудов как водных объектов местного значения.
- Упрощение экооценки во время военного положения для объектов оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры.
Принятый документ предоставляет гражданам, чье имущество было разрушено в ходе российской агрессии, возможность вернуть или получить в собственность земельные участки, находившиеся под такими объектами.
Согласно новым нормам, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов.
Решение будет действовать в течение всего периода военного положения и еще через 5 лет после его завершения.
Поделиться новостью
Также по теме
Владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно получить землю: о чем говорится в законопроекте
От разрушений до инвестиций: как оценивается рынок восстановления Украины
Аренда жилья в Польше: что привлекает внимание налоговиков
Чем подтверждается право собственности на жилье: список документов
В Украине предлагают снизить налог на аренду квартир
Сколько стоит арендовать квартиру в Чехии