В Украине предлагают снизить налог на аренду квартир
В рамках реформы жилищной политики предлагается понизить уровень налогообложения с аренды квартир.
Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
«Это позволит вывести рынок аренды из тени и для государства увеличить объем получаемых налогов. Для арендодателей это позволит получить абсолютно белые доходы, улучшить свой статус перед банками и иметь подтверждение легального дохода как в Украине, так и в странах Евросоюза», — пояснила Шуляк.
По ее словам, сейчас арендодатели должны платить 23% дохода, полученного за аренду. Суть изменений состоит в том, чтобы снизить этот размер до 5−10%.
«Уверена, что от этой инициативы выиграют абсолютно все: и государство, и арендодатели, и арендаторы, чьи права, в свою очередь, будут защищены», — сказала глава комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Справка Finance.ua:

  • в Украине идет подготовка к реформе жилищной политики, и одной из ключевых тем стал рынок аренды жилья;
  • Законопроект № 12377, который готовится ко второму чтению, предлагает сделать обязательной регистрацию договоров аренды и в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество. Регистрацию можно будет осуществить через ЦПАУ или нотариуса. Стоимость процедуры оценивается примерно в 3 тысячи гривен.
По материалам:
Укрінформ
Payment systems