В Украине появится социальная аренда: что известно о ставках

В Верховной Раде готовятся к принятию законопроекта, который позволит украинским семьям тратить на аренду жилья не больше 25−30% дохода. Для некоторых категорий граждан государство может принять расходы на себя полностью.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Что хотят принять

Речь идет о законопроекте № 12377 «Об основных принципах жилищной политики», который готовят ко второму чтению.

Документ предусматривает запуск в Украине инструмента социальной аренды — распространенной практики в странах ЕС.

По словам Шуляк, семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут арендовать государственное или коммунальное жилье по ставке, не превышающей трети их дохода.

Ставка будет рассчитываться по формуле из трех составляющих. Прежде всего — по доходу нанимателя: платеж будет корректироваться так, чтобы семья реально могла его тянуть, а в определенных случаях ставка для отдельных категорий населения может быть даже ниже затрат на фактическое содержание жилья.

«Если говорить об общих цифрах, то мы планируем, что стоимость аренды социального жилья будет составлять около 65% частной аренды», — отметила Шуляк.

Как это будет работать

Арендодатели ежегодно будут проверять доходы нанимателей. Если семья два года подряд зарабатывает больше установленных границ, договор аренды будут прекращать, чтобы оставить инструмент адресным.

Базой для социальной аренды станут государственный и городской фонды жилья. Часть объектов планируют получить благодаря инвентаризации недостроев, выгоднее завершить или реконструировать, чем возводить новые. Приобщаться смогут и частные собственники квартир — при налоговых льготах, как в странах ЕС.

«Платежи арендаторов будут идти в револьверный ресурс для расширения фонда. Прозрачность обеспечит единая информационно аналитическая система в сфере жилья. Все бумажные списки переходят в цифровую очередь: человек подает заявку онлайн, вносит перечень необходимых для системы данных, видит движение очереди, которую невозможно будет передвигать вручную», — добавила Шуляк.

Европейский контекст

По словам депутата, принятие законопроекта № 12377 является обязательством Украины перед ЕС в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

«Наш приоритет — социальная аренда в Украине должна стать реальной опцией для семей уже в ближайшее время. Мы дорабатываем законопроекты, запускаем цифровую систему, готовим пилоты и финансовые механизмы.

Это честные правила вместо хаоса, длинные деньги вместо латания дыр и прозрачность вместо ручного режима. Возвращение людям ощущения дома — это лучшая инвестиция в восстановление страны", — подытожила Шуляк.

