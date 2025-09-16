Реформа правил аренды жилья в Украине: что изменится Сегодня 16:00 — Недвижимость

Реформа правил аренды жилья в Украине: что изменится

В Украине идет подготовка к реформе жилищной политики, и одной из ключевых тем стал рынок аренды жилья.

Об этом рассказала председатель комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Как известно, украинский рынок аренды жилья хотел бы желать лучшего. Очень часто арендаторы становятся заложниками нечестных условий аренды, спонтанного выселения или резкого повышения цены без предварительного согласования. В то же время арендодатели могут сталкиваться с проблемой уничтожения имущества и другими спорными ситуациями», — подчеркнула Шуляк.

Читайте также Где дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Украине (инфографика)

Готовящийся ко второму чтению законопроект № 12377 предусматривает введение более прозрачных правил в этой сфере. В частности, предлагается сделать обязательную регистрацию договоров аренды в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество.

Регистрацию можно будет осуществить через ЦПАУ или нотариуса. Стоимость процедуры оценивают примерно в 3 тысячи гривен.

Инициаторы отмечают, что этот шаг должен защитить как права арендаторов, так и права арендодателей, обеспечив баланс интересов на рынке жилья.

Тем временем украинцы подписывают петицию

Петиция об урегулировании работы риелторов уже набрала необходимые 25 тысяч подписей.

По словам автора петиции, украинцам приходится платить значительные суммы комиссий — от 50 до 100% от стоимости аренды или 2−5% от покупки, даже при условии, что они не нанимали риелтора, а нашли жилье самостоятельно.

Поэтому деятельность риелторов предлагают обязательно регистрировать в форме ФЛП или юридического лица.

Также среди требований инициаторов петиции:

установление минимальных стандартов образования, квалификации и сертификации специалистов;

заключение письменного договора или предоставление иного подтверждения сотрудничества с клиентом;

запрет взыскания комиссии без фактического обращения клиента;

административная ответственность за нарушение этих правил.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.