0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Реформа правил аренды жилья в Украине: что изменится

Недвижимость
138
Реформа правил аренды жилья в Украине: что изменится
Реформа правил аренды жилья в Украине: что изменится
В Украине идет подготовка к реформе жилищной политики, и одной из ключевых тем стал рынок аренды жилья.
Об этом рассказала председатель комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Как известно, украинский рынок аренды жилья хотел бы желать лучшего. Очень часто арендаторы становятся заложниками нечестных условий аренды, спонтанного выселения или резкого повышения цены без предварительного согласования. В то же время арендодатели могут сталкиваться с проблемой уничтожения имущества и другими спорными ситуациями», — подчеркнула Шуляк.
Читайте также
Готовящийся ко второму чтению законопроект № 12377 предусматривает введение более прозрачных правил в этой сфере. В частности, предлагается сделать обязательную регистрацию договоров аренды в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество.
Регистрацию можно будет осуществить через ЦПАУ или нотариуса. Стоимость процедуры оценивают примерно в 3 тысячи гривен.
Инициаторы отмечают, что этот шаг должен защитить как права арендаторов, так и права арендодателей, обеспечив баланс интересов на рынке жилья.

Тем временем украинцы подписывают петицию

Петиция об урегулировании работы риелторов уже набрала необходимые 25 тысяч подписей.
По словам автора петиции, украинцам приходится платить значительные суммы комиссий — от 50 до 100% от стоимости аренды или 2−5% от покупки, даже при условии, что они не нанимали риелтора, а нашли жилье самостоятельно.
Поэтому деятельность риелторов предлагают обязательно регистрировать в форме ФЛП или юридического лица.
Также среди требований инициаторов петиции:
  • установление минимальных стандартов образования, квалификации и сертификации специалистов;
  • заключение письменного договора или предоставление иного подтверждения сотрудничества с клиентом;
  • запрет взыскания комиссии без фактического обращения клиента;
  • административная ответственность за нарушение этих правил.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems