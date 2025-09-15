0 800 307 555
Где дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Украине (инфографика)

Стоимость аренды квартир в Украине постепенно увеличивается. Однако цены растут в пределах общей инфляции.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишет РБК-Украина.
Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в августе 2025 года достигла 7 712 грн. С начала года цены выросли на 6,8%. При этом общая инфляция достигла 6,0%.

Где самая дешевая аренда

Самое дешевое жилье арендовать можно в Херсонской области — 3243 грн, Запорожской — 3843 грн, Харьковской — 3942 грн и Николаевской — 3949 грн.
Интересно, что наибольшее подорожание за год зафиксировано в Сумской области — на 32,2%, а Киевская область показала рост на 18,5%.
Где дороже всего

Первое место по стоимости аренды сохраняет Закарпатская область — 12 226 грн. С начала года цены выросли на 3,9%.
Львовская область остается на втором месте. Стоимость аренды выросла на 7,6% до 11 244 грн.
На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 4,1% до 10 293 грн.
Столица сохраняет четвертое место по стоимости. В Киеве аренда подорожала на 4,1% до 10 027 грн.
Цена аренды относительно высокая в западных и некоторых центральных областях Украины.

Справка Finance.ua:

  • отметим, что по данным ЛУН, существенно отличающихся от данных Госстата, за последние полгода цены на аренду однокомнатных квартир поднялись почти по всей Украине. Больше всего выросли цены в Одессе — на 55%. Теперь аренда здесь обходится в среднем 13 200 гривен в месяц;
  • в Виннице и Ужгороде стоимость месячной аренды выросла на 26% - до 14 500 грн и 21 100 грн соответственно. При этом именно в Ужгороде цены рекордные в стране;
  • Dim. Ria также фиксирует рост интереса к аренде в конце лета в большинстве регионов, особенно в Волынской и Львовской областях. Исключение — Закарпатье, где зафиксировано небольшое снижение спроса.
По материалам:
РБК-Україна
