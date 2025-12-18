0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто может не платить налог при продаже недвижимости

Недвижимость
39
Кто может не платить налог при продаже недвижимости
Кто может не платить налог при продаже недвижимости
Продажа квартиры или дома в Украине не всегда означает обязательную уплату налога. Законодательство определяет четкие условия, при которых доход от отчуждения жилья не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Когда можно продать недвижимость без налога

Налоговый кодекс предусматривает освобождение от налогообложения дохода, полученного от продажи жилой недвижимости, если соблюдены несколько условий.
  1. В течение календарного года владелец ни разу не продавал какую-либо недвижимость. Если человек продает только один объект в течение указанного срока, налоги можно не платить.
  2. Срок владения недвижимостью свыше трех лет. Если владелец владеет квартирой долгий срок, ставка НДФЛ составляет 0%. Срок владения исчисляется с даты госрегистрации права собственности.
  3. Недвижимость не использовалась в предпринимательской деятельности. Если жилье или земельный участок не сдавался в аренду, помещение не использовалось как офис и не было внесено в активы ФЛП, налог также не уплачивается.

Действует правило трех лет для наследуемого жилья

Для недвижимости, полученной по наследству, действует исключение. В этом случае требование о трехлетнем владении не применяется. Если наследник продает жилье впервые за год, он освобождается от уплаты налога вне зависимости от того, как долго объект находился в собственности.
Это правило распространяется как на наследство от близких родственников, так и других лиц. В то же время налоговые обязательства могут возникать на этапе оформления наследства, но сама продажа в рамках первой операции года не облагается налогом.
Читайте также

Какое имущество подпадает под налоговое освобождение

Льгота применяется к:
  • квартирам;
  • жилым домам;
  • частям жилых домов или квартир;
  • земельным участкам в пределах норм безвозмездной передачи.

Когда налог при продаже недвижимости все же придется уплатить

Налогообложение возникает в нескольких случаях. В первую очередь это вторая и каждая последующая продажа в пределах одного года. В такой ситуации доход облагается НДФЛ и военным сбором.
Налоги также начисляются, если имущество находилось в собственности менее трех лет и не является наследственным. Особо учитывается статус объекта — коммерческое использование автоматически лишает права на льготу.

Что еще стоит учесть продавцу

  • Даже при полном освобождении от НДФЛ и военного сбора продавец не освобождается от сопутствующих расходов. Речь идет о нотариальных услугах, государственной пошлине и других обязательных платежах, связанных с оформлением сделки.
  • Если хотя бы один из критериев не соблюден, то продавец платит налог на доходы физических лиц 5% и военный сбор 5% от полученной суммы.
Ранее мы сообщали, что переход прав собственности на квартиру происходит тремя основными способами: купля-продажа, дарение, мена. Finance.ua в материале рассказывал, как происходит эта процедура и какие вообще существующие нюансы.
По материалам:
Телеканал 24
НедвижимостьКвартираДоговор купли/продажиПокупка квартирыНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems