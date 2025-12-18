Кто может не платить налог при продаже недвижимости Сегодня 20:35 — Недвижимость

Кто может не платить налог при продаже недвижимости

Продажа квартиры или дома в Украине не всегда означает обязательную уплату налога. Законодательство определяет четкие условия, при которых доход от отчуждения жилья не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Когда можно продать недвижимость без налога

Налоговый кодекс предусматривает освобождение от налогообложения дохода, полученного от продажи жилой недвижимости, если соблюдены несколько условий.

В течение календарного года владелец ни разу не продавал какую-либо недвижимость. Если человек продает только один объект в течение указанного срока, налоги можно не платить. Срок владения недвижимостью свыше трех лет. Если владелец владеет квартирой долгий срок, ставка НДФЛ составляет 0%. Срок владения исчисляется с даты госрегистрации права собственности. Недвижимость не использовалась в предпринимательской деятельности. Если жилье или земельный участок не сдавался в аренду, помещение не использовалось как офис и не было внесено в активы ФЛП, налог также не уплачивается.

Действует правило трех лет для наследуемого жилья

Для недвижимости, полученной по наследству, действует исключение. В этом случае требование о трехлетнем владении не применяется. Если наследник продает жилье впервые за год, он освобождается от уплаты налога вне зависимости от того, как долго объект находился в собственности.

Это правило распространяется как на наследство от близких родственников, так и других лиц. В то же время налоговые обязательства могут возникать на этапе оформления наследства, но сама продажа в рамках первой операции года не облагается налогом.

Читайте также Сколько лет нужно, чтобы накопить на квартиру в Украине

Какое имущество подпадает под налоговое освобождение

Льгота применяется к:

квартирам;

жилым домам;

частям жилых домов или квартир;

земельным участкам в пределах норм безвозмездной передачи.

Когда налог при продаже недвижимости все же придется уплатить

Налогообложение возникает в нескольких случаях. В первую очередь это вторая и каждая последующая продажа в пределах одного года. В такой ситуации доход облагается НДФЛ и военным сбором.

Налоги также начисляются, если имущество находилось в собственности менее трех лет и не является наследственным. Особо учитывается статус объекта — коммерческое использование автоматически лишает права на льготу.

Что еще стоит учесть продавцу

Даже при полном освобождении от НДФЛ и военного сбора продавец не освобождается от сопутствующих расходов. Речь идет о нотариальных услугах, государственной пошлине и других обязательных платежах, связанных с оформлением сделки.

Если хотя бы один из критериев не соблюден, то продавец платит налог на доходы физических лиц 5% и военный сбор 5% от полученной суммы.

купля-продажа, дарение, мена. Ранее мы сообщали, что переход прав собственности на квартиру происходит тремя основными способами: Finance.ua в материале рассказывал , как происходит эта процедура и какие вообще существующие нюансы.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.