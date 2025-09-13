0 800 307 555
Где в Украине подорожали однокомнатные квартиры, а где подешевели

Недвижимость
60
За последние 6 месяцев однокомнатные квартиры подорожали в большинстве украинских городов. Лидеры по росту стоимости однушек — Одесса и Тернополь.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.
ТОП-3 города, где однушки выросли в цене больше всего:
  • Одесса — рост на 14%, средняя стоимость достигла $44 тыс.;
  • Тернополь — +13%, сейчас однокомнатные стоят около $40 тыс.;
  • Ровно — +11%, цена поднялась до $52 тыс.
В Черновцах, Днепре и Харькове цены поднялись на 7% и составляют $53,3 тыс., $43,4 тыс. и $22 тыс. соответственно.
В Хмельницком цены на однокомнатные квартиры выросли на 4% - до $36,5 тыс.
Такой же прирост зафиксирован и в Киеве, где средняя стоимость однушек достигла $65 тыс., что является самым высоким показателем в Украине.
В лидеры по стоимости жилья входят Львов ($63 тыс.) и Ужгород ($60 тыс.).
В то же время во Львове за полгода зафиксировано снижение цен на 3%, а в Ужгороде они остались без изменений.
Где жилье самое дешевое

В Херсоне однокомнатные квартиры продают за $14,3 тыс, что является самым низким показателем в Украине. Стоимость остается неизменной в течение длительного времени из-за постоянных российских обстрелов.
В Запорожье квартиры подешевели на 9% и стоят около $16 тыс. В Николаеве цена снизилась до $20 тыс. (-2%).
В Сумах квартиры подорожали на 2%, но остаются одними из самых дешевых — $22 тыс.
По подсчетам ЛУН, чтобы купить однокомнатную квартиру в Украине необходимо откладывать всю зарплату от 2,5 до 8,4 года.
Быстрее всего это можно сделать в Херсоне, а дольше всего придется собирать в Ужгороде.

Справка Finance.ua:

  • по данным OLX Недвижимости, чтобы приобрести однокомнатную квартиру на вторичке, украинцам нужно работать в среднем больше 5 лет, откладывая всю зарплату;
  • если принимать во внимание не покупку жилья, а его аренду, данные будут отличаться. Если жилье в Киеве будет искать человек со средним доходом (27,5 тыс. грн), то чтобы арендовать однокомнатную квартиру, ему придется выложить 62% от зарплаты. В то же время у пары аренда квартиры будет забирать 31% дохода;
  • за последние полгода цены на аренду однокомнатных квартир поднялись почти по всей Украине. Больше всего выросли цены в Одессе — на 55%. Теперь аренда здесь обходится в среднем 13 200 гривен в месяц.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
