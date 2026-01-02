Что есть в поместье Цукерберга за 23 млн долларов (фото) Сегодня 18:00 — Недвижимость

Жизни богатейших людей мира всегда уделяется много внимания. И дело не только в цене. Особенности архитектуры, образа жизни, имиджа и, конечно, инвестиционные стратегии стоят того, чтобы на них остановиться и рассмотреть их подробно.

23 млн долларов наличными отдал Марк Цукерберг за современное поместье в Вашингтоне. Площадь его составляет примерно 1400 кв. м.

Что там есть

Внутри, кроме гостиной и кухни, есть 5 спален, 7,5 ванных. На прилегающей территории предусмотрен бассейн и баскетбольная площадка.

Внешне дом привлекает внимание не только размерами, но и выразительными дымоходами и изготовленной из сланца кровлей с фронтонами.

Интересно, что расположен дом Цукерберга всего в 12 мин езды от Белого дома. Поэтому некоторые эксперты делают предположение, что приобретение такое сделано с целью своеобразного жеста уважения президенту Трампу. Но в компании Цукерберга подчеркивают, что это просто позволит Марку проводить в столице больше времени.

Неизвестно, будет ли Цукерберг проживать здесь постоянно, потому что в Паль-Альто у него уже членами семьи заселен практически целый район.

Миллиардер за 50,8 млн долларов выкупил 11 особняков, расположенных рядом, объединил их в компаунд, один превратил в частную школу и возвел высокое ограждение.

Стоимость недвижимости кардинально изменилась. Дело не только в ремонтах и ​​благоустройстве. Три дома в общей сложности снесли, а вместо них построили новые поменьше, но с бункерами. Получился небольшой фамильный городок.

Ранчо

Отдельно расскажем о ранчо Цукерберге. В 2014 году миллиардер за сумму более 100 млн долларов приобрел на Кауаи (Гавайи) ранчо Кулау, где начал разводить японский рогатый скот вагю и ангус.

Сейчас это имение занимает около 600 га площади. Дополнительно включает в себя и общественный пляж. Здесь тоже возводится бункер, но работы еще не завершены.

