Новый сегмент рынка: доходная недвижимость (тенденции 2025 года) Сегодня 17:03 — Недвижимость

Новый сегмент рынка: доходная недвижимость (тенденции 2025 года)

В 2025 году в стране продолжил активное формирование новый сегмент рынка — рынок доходной недвижимости. Сейчас его формируют апартаменты, коттеджи, апарт-отели и даже многоквартирные дома, которые проектируются специально для сдачи в краткосрочную или долгосрочную аренду.

Об этом говорится в исследовании ЛУН

Особенность такой недвижимости — привлечение профессиональной компании, которая после сдачи в эксплуатацию будет управлять проектом и обеспечит владельцу юнитов пассивный доход.

В 2025 году этот сегмент рынка развивается по двум направлениям. Первый — доходные дома, которые ориентированы на долгосрочную аренду. Второй — апарт-отели, которые ориентированы на краткосрочную аренду.

Портфельные инвесторы постепенно возвращаются, и их активность в течение года растет. Часть переходит в сегмент доходной недвижимости — апартаменты, коммерческие площади и арендные форматы, привлекаемые прогнозируемым денежным потоком и передачей управления управляющей компании.

В то же время полного перехода пока нет: в 2025 году большинство инвесторов комбинируют форматы, чтобы диверсифицировать риски и повысить эффективность портфелей, рассказал Александр Островский, соучредитель LEV Development.

Что касается доходных домов, то в них инвесторам предлагаются квартиры или апартаменты, которые можно использовать по собственному усмотрению: жить самому, сдавать собственноручно или передать в управление компании, которая за определенное вознаграждение будет заниматься поиском арендаторов и решать текущие вопросы эксплуатации. Такой формат — не новость на рынке.

Еще до полномасштабного вторжения некоторые столичные девелоперы позиционировали свои проекты как «доходный дом» или «прибыльный дом», обещая инвесторам пассивную прибыль. Но тогда такой формат не получил широкого распространения (на рынке были представлены единичные проекты в основном в столице).

Сейчас свои объекты позиционируют как доходные дома девелоперы Киева, Львова, Ужгорода, Одессы и других городов. Однако все же говорить, что этот сегмент рынка доходной недвижимости активно растет, пока рано.

Второе направление развития рынка доходной недвижимости — апарт-отели, которые ориентированы на краткосрочную аренду. Именно этот формат новый для Украины. По сути, он появился благодаря сотрудничеству отельеров и девелоперов, ранее почти не взаимодействовавших: гостиницы не продавали номера отдельным покупателям, а девелоперы не слишком успешно развивали обещанные инвесторам «доходные дома».

Их сочетание сделало формат апарт-отелей более жизнеспособным: от гостиниц он получил централизованное управление номерным фондом, а от жилищных проектов — возможность привлекать средства частных инвесторов. И, как демонстрирует рынок, такое сотрудничество оказалось успешным — количество предложений апарт-отелей растет ежегодно.

Есть целый ряд фундаментальных факторов, которые должны быть выполнены застройщиком, для того чтобы иметь реальную привлекательность для инвесторов. Ведь современные инвесторы — это профессиональные бизнесмены с глубоким аналитическим знанием рынка и основ работы капитала. Они оценивают и сравнивают разные инвестиционные предложения. — Виктория Байрак, руководитель департамента маркетинга и продаж строительной компании VD GROUP, руководитель Invest Bukovel.

В конце 2025 года в стране насчитывается 105 проектов доходной недвижимости — апарт-отели, коттеджные городки и доходные дома. Из них в 75 проектах уже ведутся продажи.

Где размещены

Подавляющее большинство, 57%, возводится в курортных городках Ивано-Франковской области.

На втором месте по предложению — Львовская область, где возводят 20% таких проектов.

Третье место занимает Закарпатская область, где девелоперы предлагают 9% от общего количества апарт-отелей. То есть эти три региона предлагают инвесторам 86% имеющихся проектов доходной недвижимости.

Заметим, что количество предложений недвижимости такого формата ежегодно увеличивается.

Если в 2023 году в Украине стартовало всего 12 проектов доходной недвижимости, в 2024 году количество стартов увеличилось до 30, то в 2025 году на рынок уже вывели 20 проектов и еще 18 планируют вывести до конца года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.