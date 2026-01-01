Сколько стоит квартира в Испании Сегодня 19:05 — Недвижимость

Сколько стоит квартира в Испании

Рынок недвижимости Испании в 2025 году демонстрирует постоянный рост цен как в крупных городах, так и в курортных регионах. Средняя цена жилья возросла на фоне высокого спроса и ограниченного количества новых предложений. В конце 2025 года средняя стоимость жилья в Испании составляет 2500 евро за квадратный метр.

За год цены выросли более чем на 15%, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы.

Аналитики рынка отмечают, что подорожание наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынке, а снижение цен в перспективе не прогнозируется.

Как изменяются цены в зависимости от города

Мадрид остается одним из самых дорогих городов страны. Средняя цена квадратного метра составляет 3800 евро, а в центральных районах и современных жилых комплексах показатели могут быть значительно выше. Высокие цены объясняют стабильным спросом и нехваткой новых проектов в черте города.

Барселона также входит в число лидеров по стоимости недвижимости. Средняя стоимость жилья здесь составляет около 3700 евро за квадратный метр. Спрос поддерживает туристическая привлекательность, близость к морю и ограничения на новое строительство.

Валенсия выглядит более доступной альтернативой покупателям. Средняя стоимость жилья колеблется в пределах 2000−2500 евро за квадратный метр. Город привлекает как тех, кто планирует переезд, так и инвесторов, которые ищут более низкий порог входа на рынок.

Канарские острова демонстрируют отдельную динамику. Цены здесь зависят от конкретного острова, но в среднем они превышают 5000 евро за квадратный метр. Спрос формируют туристы и иностранцы, приобретающие жилье для сезонного проживания или коммерческого использования.

Почему жилье в Испании дорожает

Основными факторами роста цен остаются ограниченное предложение, активный интерес со стороны иностранных покупателей и высокий спрос в крупных городах и курортных регионах, пишет Spanish Settler.

Дополнительно на рынок оказывают влияние экономическая стабильность и привлекательность Испании для переезда и инвестиций.

Эксперты ожидают, что в 2026 году цены на жилье продолжат расти, хотя темпы могут стать более умеренными.

Несмотря на подорожание, испанская недвижимость все еще считается более доступной по сравнению со многими странами Западной Европы, что сохраняет интерес к рынку.

