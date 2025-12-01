Как купить жилье в Испании: налоги и процентные ставки Сегодня 17:00 — Недвижимость

Как купить жилье в Испании: налоги и процентные ставки

Украинцы, как и другие иностранцы, могут свободно купить любую жилую или нежилую недвижимость в Испании. На это не влияет ни регион, ни стоимость объекта.

Главное — иметь все необходимые документы для заключения сделки. При этом приобрести жилье можно даже в ипотеку.

Цены

Цены на жилье в Испании довольно многообразны. Самым дорогим оно традиционно будет в столице. Так, в Мадриде вблизи центра однокомнатные квартиры площадью 42 кв. м стоят от 218 тыс. евро (~10 млн гривен). А большие квартиры, площадью более 100 квадратных метров, стоят в пределах 890 тыс. — 1,1 млн евро (~43−53 млн гривен).

Дешевле жилье, например, в Валенсии, где можно найти предложения в пределах 200−400 тыс. евро. Однако нужно учитывать, что среди предложений почти нет жилья площадью менее 50 кв. м.

Типы процентных ставок

В Испании для получения ипотеки существует три типа процентных ставок:

фиксированные (Tasas fixas). Применяется один раз и не меняется в течение всего действия контракта по ипотеке. Размер платы по кредиту устанавливается при подписании контракта, учитывая % по кредиту и часть суммы по основному долгу;

Применяется один раз и не меняется в течение всего действия контракта по ипотеке. Размер платы по кредиту устанавливается при подписании контракта, учитывая % по кредиту и часть суммы по основному долгу; плавающие ставки или переменные (Tasas de interés variable). Процентная ставка меняется в банке ежегодно до среднего значения по EURIBOR (европейская межбанковская ставка). Устанавливая эту ставку, в банке указывают, что сам процент, например, будет равен 2,5% + Euribor;

Процентная ставка меняется в банке ежегодно до среднего значения по EURIBOR (европейская межбанковская ставка). Устанавливая эту ставку, в банке указывают, что сам процент, например, будет равен 2,5% + Euribor; комбинированные или смешанные. В первые годы после оформления ипотеки ставка фиксированная, но впоследствии может меняться.

Чаще всего в Испании применяют именно последний вид процентной ставки — банки на первые 5 лет ставят фиксированную ставку, а затем меняют ее по принципу плавающих.

Читайте также Сколько сейчас стоит квадратный метр в Испании: где дороже всего

В целом процентные ставки по ипотеке составляют в среднем от 2,5 до 4% для граждан Испании.

Для иностранцев они выше — от 3% до 5,25%.

Хотя на практике они могут составлять и до 7%.

К тому же условием получения кредита может стать первый взнос в размере около 40% стоимости недвижимости. Максимальный же срок кредита может составлять около 20 лет.

Чтобы получить согласование кредита на приобретение жилья в Испании, иностранцам нужны:

загранпаспорт;

справка о доходах в испанском переводе;

договор на приобретение недвижимости.

К украинцам у банков может возникнуть дополнительное требование, чтобы доходы формировались за пределами Украины, в Испании или других странах ЕС.

2471 евро за метр квадратный. Напомним, в 2025 году Испания установила рекорд по количеству населения. Здесь за последний год население выросло на 458 289 человек. Соответственно, в этой стране растут и цены на жилье. В среднем на 9 процентов. Еще в июле этого года, по данным Idealista, цена на существующее жилье в Испании выросла на 14,7% в годовом исчислении, достигнув

Самым дорогим автономным регионом по цене жилья стали Балеарские острова с ценой свыше 5 тысяч евро за квадратный метр. Далее по рейтингу следует Мадрид (автономное сообщество) с ценой в 4 359 евро за квадратный метр.

Страна Басков — 3 263 евро за метр квадратный.

Канарские острова — 3 090 евро за метр квадратный.

Каталония — 2632 евро за метр квадратный. Дешевле — в Эстремадуре, где средняя цена — 979 евро за метр квадратный.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.