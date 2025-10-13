Сколько сейчас стоит квадратный метр в Испании: где дороже всего Сегодня 17:00 — Недвижимость

Сколько сейчас стоит квадратный метр в Испании: где дороже всего

В 2025 году Испания установила рекорд по количеству населения. Здесь за последний год население выросло на 458 289 человек. Соответственно в этой стране растут и цены на жилье. В среднем на 9 процентов.

Об этом передает 24 Канал, посылающий на Singular Bank

Еще в июле этого года, по данным Idealista, цена на существующее жилье в Испании выросла на 14,7% в годовом исчислении, достигнув 2471 евро за метр квадратный.

Где дороже всего

Самым дорогим автономным регионом по цене жилья стали Балеарские острова с ценой более 5 тысяч евро за квадратный метр.

Далее по рейтингу следует Мадрид (автономное сообщество) с ценой в 4 359 евро за квадратный метр.

Страна Басков — 3 263 евро за квадратный метр.

Канарские острова — 3 090 евро за квадратный метр.

Каталония — 2 632 евро за квадратный метр.

Где дешевле всего

Самая дешевая — Эстремадура со средней ценой в 979 евро за квадратный метр.

Кастилия-Ла-Манча — 982 евро за квадратный метр.

Кастилия-и-Леон — 1233 евро за метр квадратный.

необходим для экономики и демографического баланса. Она убеждена, что именно мигранты дают Испании надежду на будущее, а без них страна состарится и обеднеет. Ранее мы писали, что министр инклюзии, социальной защиты и миграции Испании Эльма Саис выступила в защиту миграционной политики правительства. По ее словам, приток мигрантовОна убеждена, что именно мигранты дают Испании надежду на будущее, а без них страна состарится и обеднеет.

Напомним, по данным Евростата, количество украинских беженцев в Испании достигло более 230 тысяч.

Ранее мы писали , что в Испании расходы в месяц зависят от региона страны, города или села и многих факторов. К примеру, в крупных городах: Барселоне, Мадриде и Валенсии расценки на жилье будут гораздо выше, чем в селах на севере и внутри страны.

Также ознакомьтесь, что нужно знать перед поездкой в ​​эту страну.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.