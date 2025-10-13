0 800 307 555
Скільки нині коштує квадратний метр в Іспанії: де найдорожче

Нерухомість
16
У 2025 році Іспанія встановила рекорд за кількістю населення. Тут за останній рік населення зросло на 458 289 осіб. Відповідно в цій країні зростають і ціни на житло. В середньому на 9 відсотків.
Про це передає 24 Канал, посилаючий на Singular Bank.
Ще у липні цього року, за даними Idealista, ціна на існуюче житло в Іспанії зросла на 14,7% у річному обчисленні, досягнувши 2 471 євро за метр квадратний.

Де найдорожче

Найдорожчим автономним регіоном за ціною житла стали Балеарські острови з ціною понад 5 тисяч євро за метр квадратний.
Далі по рейтингу йде Мадрид (автономна спільнота) з ціною в 4 359 євро за метр квадратний.
Країна Басків — 3 263 євро за метр квадратний.
Канарські острови — 3 090 євро за метр квадратний.
Каталонія — 2 632 євро за метр квадратний

Де найдешевше

Надешевшою є Естремадура з середньою ціною в 979 євро за метр квадратний.
Кастилія-Ла-Манча — 982 євро за метр квадратний.
Кастилія-і-Леон — 1 233 євро за метр квадратний.
Раніше ми писали, що міністр інклюзії, соціального захисту та міграції Іспанії Ельма Саїс виступила на захист міграційної політики уряду. За її словами, приплив мігрантів необхідний для економіки та демографічного балансу. Вона переконана, що саме мігранти дають Іспанії надію на майбутнє, а без них країна постаріє і збідніє.
Нагадаємо, за даними Євростату, кількість українських біженців у Іспанії сягнула понад 230 тисяч.
Раніше ми писали, в Іспанії витрати на місяць залежать від регіону країни, міста чи села та багатьох факторів. Наприклад, у великих містах: Барселоні, Мадриді та Валенсії розцінки на житло будуть набагато вищі, ніж у селах на півночі та всередині країни.
Також ознайомтесь, що треба знати перед поїздкою в цю країну.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
