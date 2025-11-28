Как изменились доходы испанцев с 2004 по 2024 год Сегодня 18:00 — Личные финансы

Как изменились доходы испанцев с 2004 по 2024 год

За последние двадцать лет доходы испанских семей выросли менее всего по сравнению с другими странами ЕС.

За период с 2004 по 2024 год Испания показала самый слабый рост доходов семей среди стран Европейского Союза.

Реальная средняя доходность на душу населения выросла всего на 11%, что поставило страну чуть выше Греции и Италии, где покупательная способность, напротив, снизилась — на 5% и 4% соответственно.

По данным Евростата, за тот же период скромные темпы роста доходов наблюдались также в Австрии (14%), Бельгии (15%) и Люксембурге (17%).

А вот самый большой рост зафиксирован в Румынии (134%), Литве (95%) и Польше (91%).

