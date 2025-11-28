0 800 307 555
Как изменились доходы испанцев с 2004 по 2024 год

Личные финансы
За последние двадцать лет доходы испанских семей выросли менее всего по сравнению с другими странами ЕС.
Об этом пишет Europa Press.
За период с 2004 по 2024 год Испания показала самый слабый рост доходов семей среди стран Европейского Союза.
Реальная средняя доходность на душу населения выросла всего на 11%, что поставило страну чуть выше Греции и Италии, где покупательная способность, напротив, снизилась — на 5% и 4% соответственно.
По данным Евростата, за тот же период скромные темпы роста доходов наблюдались также в Австрии (14%), Бельгии (15%) и Люксембурге (17%).
А вот самый большой рост зафиксирован в Румынии (134%), Литве (95%) и Польше (91%).
Напомним, по данным Евростата, количество украинских беженцев в Испании достигло более 230 тысяч. Испания не допускает двойного гражданства. Исключение составляют некоторые страны Латинской Америки, Португалия, Филиппины, Андорра, Экваториальная Гвинея.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
