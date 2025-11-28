ТОП-5 правил для безопасного использования генератора
При отключении электроэнергии очень важно безопасно пользоваться генераторами.
Как это делать безопасно, напоминает Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.
Размещение
Размещать генераторы нужно только на открытом воздухе или в помещении с вентиляцией. Минимум 6 метров от дома, окон или авто; возле сплошной стены — не менее 1 метра. Площадка должна быть ровной и устойчивой.
Подключение
Такую работу выполняет квалифицированный электрик. Перед запуском проверяют проводку, заземление, кабели и состояние генератора. Повреждение, подтекание или посторонние шумы — повод немедленно выключить прибор.
Защита
Для себя нужно иметь сухую одежду, резиновые перчатки, обувь с изолированной подошвой, защиту глаз и слуха. Генератор не используется под дождем или снегом.
Обслуживание
Обслуживать генераторы должны только лица с соответствующим образованием: ответственное лицо должно иметь IV группу по электробезопасности (до 1000 В).
Недавно мы писали, сколько стоят генераторы и их электроэнергия. Так, цена электроэнергии, полученной из бензинового или дизельного генератора, в несколько раз превышает тариф, установленный государством. Об этом рассказал директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, пишет РБК-Украина: «Если дневной тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час, то с генератора это получится до 30 гривен за киловатт».
Напомним, Минцифры предлагает сдавать свои генераторы в аренду, чтобы питать станции мобильных операторов. «К примеру, вы руководитель торгового или офисного центра и используете стационарный промышленный генератор. Операторы могут подключить к нему поблизости базовую станцию. Тогда во время блэкаута вокруг жители смогут позвонить близким или в экстренные службы. Если готовы разделить генератор с мобильными операторами, напишите, пожалуйста, на эту почту generator@thedigital.gov.ua», — рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Также мы подробно разбирали, какие есть генераторы, их цену и свойства в этой статье — читайте по ссылке.
ТОП-5 правил для безопасного использования генератора
