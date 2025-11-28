«Национальный кешбэк»: что обещают в правительстве Сегодня 16:00 — Личные финансы

В правительстве опровергли сворачивание государственной программы «Национальный кешбэк» и обещали еще до конца ноября новые выплаты — за сентябрь.

Об этом пишет Минэкономики.

«Выплата по программе „Национальный кешбэк“ за сентябрь состоится 29−30 ноября. Государство перечислит 3,8 млн украинцев суммарно свыше 598 млн гривен, накопленных за покупки украинских товаров в сентябре», — сообщили в Минэкономики.

Выплата средств за октябрь ожидается во второй декаде декабря. Выплата за ноябрь — планово в конце декабря. Выплата за декабрь состоится планово в феврале 2026 года и далее ежемесячно в конце следующего месяца за предыдущий.

Ранее была распространена информация о якобы сворачивании программы Национальный кешбэк. Эта информация не соответствует действительности.

На что можно потратить деньги

Как указано, средства, полученные по программе, можно потратить на:

коммунальные услуги;

лекарства;

книги;

почтовые услуги;

благотворительность.

«Вскоре пользователи смогут потратить Национальный кешбэк на пищевые продукты украинского производства (кроме подакцизных товаров)», — отметили в Минэкономики.

Ранее мы писали , что Кабинет Министров изменил перечень товаров и услуг, на которые можно направлять средства, полученные по программе Национальный кешбэк.

