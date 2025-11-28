«Национальный кешбэк»: что обещают в правительстве
В правительстве опровергли сворачивание государственной программы «Национальный кешбэк» и обещали еще до конца ноября новые выплаты — за сентябрь.
Об этом пишет Минэкономики.
«Выплата по программе „Национальный кешбэк“ за сентябрь состоится 29−30 ноября. Государство перечислит 3,8 млн украинцев суммарно свыше 598 млн гривен, накопленных за покупки украинских товаров в сентябре», — сообщили в Минэкономики.
Выплата средств за октябрь ожидается во второй декаде декабря. Выплата за ноябрь — планово в конце декабря. Выплата за декабрь состоится планово в феврале 2026 года и далее ежемесячно в конце следующего месяца за предыдущий.
Ранее была распространена информация о якобы сворачивании программы Национальный кешбэк. Эта информация не соответствует действительности.
На что можно потратить деньги
Как указано, средства, полученные по программе, можно потратить на:
- коммунальные услуги;
- лекарства;
- книги;
- почтовые услуги;
- благотворительность.
«Вскоре пользователи смогут потратить Национальный кешбэк на пищевые продукты украинского производства (кроме подакцизных товаров)», — отметили в Минэкономики.
Ранее мы писали, что Кабинет Министров изменил перечень товаров и услуг, на которые можно направлять средства, полученные по программе Национальный кешбэк.
