НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен: что готовят в рамках новой программы с МВФ

В Украине готовится введение НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен в рамках новой программы с Международным валютным фондом.
Об этом «Українським Новинам» сообщил источник, близкий к переговорам с МВФ.
Кабинет Министров подготовит налоговые изменения, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен.
Кроме того, Кабмин планирует отменить льготы для посылок из-за границы.
На сегодняшний день посылки стоимостью до 150 евро освобождены от пошлины.
Также среди условий есть налогообложение доходов от цифровых платформ, таких как Bolt, Uklon, Glovo, Booking.com.
Эти инициативы являются предварительными условиями для получения новой программы МВФ.
Напомним, 26 ноября Международный валютный фонд объявил о соглашении на уровне персонала по четырехлетней программе объемом около 8,1 млрд долларов.
Совет директоров одобрит программу после того, как Украина введет необходимые фискальные меры.
