У Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность

Личные финансы
63
У Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность, Фото: mod.gov.ua
С 28 ноября подать запрос на отсрочку в мобильном приложении «Резерв+» могут военнообязанные, у которых один из родителей имеет инвалидность первой или второй группы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как получить отсрочку онлайн:

  1. Подайте запрос в приложении Резерв+.
  2. Система автоматически проверит данные в государственных реестрах.
  3. Если основания подтверждаются, отсрочка автоматически предоставляется, а информация о ней появляется в вашем электронном военно-учетном документе.
Процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и посещения ТЦК. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.
Пока услуга доступна онлайн, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя.

Чтобы система смогла подтвердить основания:

  • актуальные данные об инвалидности отца или матери должны быть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или в реестре Пенсионного фонда;
  • корректные данные о семье должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС);
  • в актовой записи о рождении должен быть указан Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) отца или матери с инвалидностью.
Если данные не актуальны, нужно обновить их в соответствующих реестрах, после чего можно запросить Резерв+.
Предоставленная отсрочка будет автоматически продлеваться — это предусмотрено новым порядком, действующим с 1 ноября 2025 года.

В Резерв+ доступны 11 типов онлайн-отсрочек

Для таких категорий:
  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, у кого жена (муж) с инвалидностью I или II группы;
  • те, у кого отец или мать с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военных с ребенком;
  • родители троих и более детей в одном браке;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профобразования.
Напомним, Finance.ua также сообщал, что приложение Резерв+ получает обновленный дизайн и расширенные возможности. Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems