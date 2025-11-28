У Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность Сегодня 17:40 — Личные финансы

С 28 ноября подать запрос на отсрочку в мобильном приложении «Резерв+» могут военнообязанные, у которых один из родителей имеет инвалидность первой или второй группы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как получить отсрочку онлайн:

Подайте запрос в приложении Резерв+. Система автоматически проверит данные в государственных реестрах. Если основания подтверждаются, отсрочка автоматически предоставляется, а информация о ней появляется в вашем электронном военно-учетном документе.

Процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и посещения ТЦК. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.

Пока услуга доступна онлайн, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя.

Чтобы система смогла подтвердить основания:

актуальные данные об инвалидности отца или матери должны быть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или в реестре Пенсионного фонда;

корректные данные о семье должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС);

в актовой записи о рождении должен быть указан Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) отца или матери с инвалидностью.

Если данные не актуальны, нужно обновить их в соответствующих реестрах, после чего можно запросить Резерв+.

Предоставленная отсрочка будет автоматически продлеваться — это предусмотрено новым порядком, действующим с 1 ноября 2025 года.

В Резерв+ доступны 11 типов онлайн-отсрочек

Для таких категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, у кого жена (муж) с инвалидностью I или II группы;

те, у кого отец или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители троих и более детей в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования.

Напомним, Finance.ua также сообщал , что приложение Резерв+ получает обновленный дизайн и расширенные возможности. Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца.

