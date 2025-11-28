У Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность
С 28 ноября подать запрос на отсрочку в мобильном приложении «Резерв+» могут военнообязанные, у которых один из родителей имеет инвалидность первой или второй группы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Как получить отсрочку онлайн:
- Подайте запрос в приложении Резерв+.
- Система автоматически проверит данные в государственных реестрах.
- Если основания подтверждаются, отсрочка автоматически предоставляется, а информация о ней появляется в вашем электронном военно-учетном документе.
Процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и посещения ТЦК. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.
Пока услуга доступна онлайн, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя.
Чтобы система смогла подтвердить основания:
- актуальные данные об инвалидности отца или матери должны быть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или в реестре Пенсионного фонда;
- корректные данные о семье должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС);
- в актовой записи о рождении должен быть указан Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) отца или матери с инвалидностью.
Если данные не актуальны, нужно обновить их в соответствующих реестрах, после чего можно запросить Резерв+.
Предоставленная отсрочка будет автоматически продлеваться — это предусмотрено новым порядком, действующим с 1 ноября 2025 года.
В Резерв+ доступны 11 типов онлайн-отсрочек
Для таких категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, у кого жена (муж) с инвалидностью I или II группы;
- те, у кого отец или мать с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военных с ребенком;
- родители троих и более детей в одном браке;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профобразования.
Напомним, Finance.ua также сообщал, что приложение Резерв+ получает обновленный дизайн и расширенные возможности. Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца.
Поделиться новостью
Также по теме
Как изменились доходы испанцев с 2004 по 2024 год
У Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность
ТОП-5 правил для безопасного использования генератора
«Национальный кешбэк»: что обещают в правительстве
НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен: что готовят в рамках новой программы с МВФ
Правительство объявило дату старта программ «єЯсла» и «єСадок»