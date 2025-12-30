0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где больше всего выросли цены на квартиры в 2025 году: первичный и вторичный рынок

Недвижимость
4
Где больше всего выросли цены на квартиры в 2025 году: первичный и вторичный рынок
Где больше всего выросли цены на квартиры в 2025 году: первичный и вторичный рынок
В 2025 году наибольшее количество новостроек было сдано в Киевской (67), Львовской (48) областях, а также в Киеве (20).
Так, в 2025 году в Украине ввели в эксплуатацию 226 новых домов на 423 секции в целом.
Об этом говорится в исследовании маркетплейса проверенной недвижимости DIM.RIA, представившего полный аналитический отчет о рынке недвижимости в Украине за 2025 год.
Где больше всего выросли цены на квартиры в 2025 году: первичный и вторичный рынок

Цены

Цены на новостройки росли практически во всех регионах в 2025 году.
Где больше всего выросли цены на квартиры в 2025 году: первичный и вторичный рынок
Наиболmibq годовой рост стоимости зафиксирован в Житомирской (+28,3%) и Тернопольской (+20,4%) областях.
Киев остается лидером по цене: средняя стоимость квадратного метра в декабре 2025 года составляет $1 445/м². Самые низкие цены — в отдельных регионах прифронтовых, таких как Сумская, Запорожская, Николаевская, а также Черниговская области.

Вторичный рынок: спрос и цены растут

В 2025 году в большинстве регионов количество предложений о продаже вторичной недвижимости увеличивалось.
Больше всего предложение выросло за год в Волынской (+74%), Киевской (+32%), Винницкой (+32%) областях.
В некоторых регионах страны зафиксировали годовое падение предложения: заметнее всего — в Черниговской (-18%), Сумской (-16%) и Кировоградской (-15%) областях.
Где больше всего выросли цены на квартиры в 2025 году: первичный и вторичный рынок

Цены на вторичке

Стоимость вторичного жилья росла в течение года в большинстве областей Украины.
Наибольшие темпы годового роста фиксировались в Ивано-Франковской (+29%), Ровенской (+28%) и Херсонской (+23%) областях. Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру в декабре 2025 года была зафиксирована в Запорожской области — $16,5 тыс.
Самое дорогое жилье в Киеве: средняя стоимость в декабре составляет $98 тыс.
Где больше всего выросли цены на квартиры в 2025 году: первичный и вторичный рынок
Самый дорогой район Киева — Печерский, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить $207 тыс., а самый бюджетный — Деснянский, где средняя стоимость в декабре 2025 года составила $50 тыс.
В большинстве районов столицы цены в течение года выросли, однако в Святошинском районе зафиксировано годовое падение цен на вторичное жилье.
Где больше всего выросли цены на квартиры в 2025 году: первичный и вторичный рынок
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартираЦены на квартиры
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems