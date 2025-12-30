Где больше всего выросли цены на квартиры в 2025 году: первичный и вторичный рынок Сегодня 14:02 — Недвижимость

В 2025 году наибольшее количество новостроек было сдано в Киевской (67), Львовской (48) областях, а также в Киеве (20).

Так, в 2025 году в Украине ввели в эксплуатацию 226 новых домов на 423 секции в целом.

Об этом говорится в исследовании маркетплейса проверенной недвижимости DIM.RIA, представившего полный аналитический отчет о рынке недвижимости в Украине за 2025 год.

Цены

Цены на новостройки росли практически во всех регионах в 2025 году.

Наиболmibq годовой рост стоимости зафиксирован в Житомирской (+28,3%) и Тернопольской (+20,4%) областях.

Киев остается лидером по цене: средняя стоимость квадратного метра в декабре 2025 года составляет $1 445/м². Самые низкие цены — в отдельных регионах прифронтовых, таких как Сумская, Запорожская, Николаевская, а также Черниговская области.

Вторичный рынок: спрос и цены растут

В 2025 году в большинстве регионов количество предложений о продаже вторичной недвижимости увеличивалось.

Больше всего предложение выросло за год в Волынской (+74%), Киевской (+32%), Винницкой (+32%) областях.

В некоторых регионах страны зафиксировали годовое падение предложения: заметнее всего — в Черниговской (-18%), Сумской (-16%) и Кировоградской (-15%) областях.

Цены на вторичке

Стоимость вторичного жилья росла в течение года в большинстве областей Украины.

Наибольшие темпы годового роста фиксировались в Ивано-Франковской (+29%), Ровенской (+28%) и Херсонской (+23%) областях. Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру в декабре 2025 года была зафиксирована в Запорожской области — $16,5 тыс.

Самое дорогое жилье в Киеве: средняя стоимость в декабре составляет $98 тыс.

Самый дорогой район Киева — Печерский, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить $207 тыс., а самый бюджетный — Деснянский, где средняя стоимость в декабре 2025 года составила $50 тыс.

В большинстве районов столицы цены в течение года выросли, однако в Святошинском районе зафиксировано годовое падение цен на вторичное жилье.

