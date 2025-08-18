Какую часть дохода украинцев «съедает» аренда жилья (инфографика) — Finance.ua

Какую часть дохода украинцев «съедает» аренда жилья (инфографика) Сегодня 09:04 — Личные финансы

Какую часть дохода украинцев «съедает» аренда жилья (инфографика)

Чтобы показать, насколько доступна аренда квартир в Украине, специалисты ЛУН проанализировали долю зарплаты, которую арендаторы тратят на жилье.

Какой процент з.п. идет на аренду

1-комнатные квартиры:

Ужгород — 76% средней зарплаты;

Луцк — 67%;

Львов — 65%;

Киев — 61%.

В прифронтовых городах этот показатель значительно ниже:

Харьков — 18%;

Запорожье — 25%;

Николаев — 30%;

Днепр — 46% (+2%).

В Одессе из-за роста цен доля зарплаты на аренду выросла на 9%, но осталась ниже половины среднего дохода — 46%.

Как отмечает руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина, высокий процент зарплаты, идущей на аренду в центральных и западных регионах, может сдерживать переезды переселенцев с более опасных территорий.

2-комнатные квартиры:

Киев — 93% средней зарплаты;

Ужгород — 88%;

Львов — 81%;

Харьков — 27%;

Запорожье — 35%.

В Хмельницком доступность улучшилась на 11%, до 44% (-11%), тогда как в Одессе из-за резкого удорожания доля расходов на аренду выросла на 21%, до 70% средней зарплаты.

Цены на аренду жилья

ЛУН фиксирует, что по итогам первого полугодия 2025 года арендные ставки между восточными и западными городами могут отличаться в пять раз.

В Киеве и восточных городах-хабах для ВПЛ аренда стремительно дорожает, тогда как в большинстве других регионов цены остаются стабильными.

Разница арендных ставок в городах с самой дорогой и самой дешевой арендой:

1-комнатные квартиры: почти 5-кратный разрыв — Ужгород, 19 тыс. грн vs Харьков, 4 тыс. грн;

почти 5-кратный разрыв — Ужгород, 19 тыс. грн vs Харьков, 4 тыс. грн; 2-комнатные квартиры: 4,5 раза — Киев, 28 тыс. грн vs Харьков, 6 тыс. грн;

4,5 раза — Киев, 28 тыс. грн vs Харьков, 6 тыс. грн; 3-комнатные квартиры: 6 раз — Киев, 47,5 тыс. грн vs Харьков, 8 тыс. грн.

Даже стремительный рост арендных ставок в восточных и прифронтовых регионах не выводит их в лидеры по абсолютной стоимости аренды.

Ранее мы сообщали, что на одного человека в Киеве сегодня приходится в среднем всего 20,3 м² жилья. Это вдвое меньше, чем в странах ЕС (42,5 м²) и США (69 м²).

Особенно остро проблема пространства ощутима среди молодежи: 29% людей в возрасте 18−34 лет живут в квартирах до 40 м², в то время как среди старших поколений таких всего 17−18%.

