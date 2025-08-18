Какую часть дохода украинцев «съедает» аренда жилья (инфографика) — Finance.ua
Личные финансы
67
Чтобы показать, насколько доступна аренда квартир в Украине, специалисты ЛУН проанализировали долю зарплаты, которую арендаторы тратят на жилье.

Какой процент з.п. идет на аренду

1-комнатные квартиры:
  • Ужгород — 76% средней зарплаты;
  • Луцк — 67%;
  • Львов — 65%;
  • Киев — 61%.
В прифронтовых городах этот показатель значительно ниже:
  • Харьков — 18%;
  • Запорожье — 25%;
  • Николаев — 30%;
  • Днепр — 46% (+2%).
В Одессе из-за роста цен доля зарплаты на аренду выросла на 9%, но осталась ниже половины среднего дохода — 46%.
Как отмечает руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина, высокий процент зарплаты, идущей на аренду в центральных и западных регионах, может сдерживать переезды переселенцев с более опасных территорий.
2-комнатные квартиры:
  • Киев — 93% средней зарплаты;
  • Ужгород — 88%;
  • Львов — 81%;
  • Харьков — 27%;
  • Запорожье — 35%.
В Хмельницком доступность улучшилась на 11%, до 44% (-11%), тогда как в Одессе из-за резкого удорожания доля расходов на аренду выросла на 21%, до 70% средней зарплаты.

Цены на аренду жилья

ЛУН фиксирует, что по итогам первого полугодия 2025 года арендные ставки между восточными и западными городами могут отличаться в пять раз.
В Киеве и восточных городах-хабах для ВПЛ аренда стремительно дорожает, тогда как в большинстве других регионов цены остаются стабильными.
Разница арендных ставок в городах с самой дорогой и самой дешевой арендой:
  • 1-комнатные квартиры: почти 5-кратный разрыв — Ужгород, 19 тыс. грн vs Харьков, 4 тыс. грн;
  • 2-комнатные квартиры: 4,5 раза — Киев, 28 тыс. грн vs Харьков, 6 тыс. грн;
  • 3-комнатные квартиры: 6 раз — Киев, 47,5 тыс. грн vs Харьков, 8 тыс. грн.
Даже стремительный рост арендных ставок в восточных и прифронтовых регионах не выводит их в лидеры по абсолютной стоимости аренды.
Ранее мы сообщали, что на одного человека в Киеве сегодня приходится в среднем всего 20,3 м² жилья. Это вдвое меньше, чем в странах ЕС (42,5 м2) и США (69 м2).
Особенно остро проблема пространства ощутима среди молодежи: 29% людей в возрасте 18−34 лет живут в квартирах до 40 м², в то время как среди старших поколений таких всего 17−18%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
