Киевляне могут получить резервные материалы после повреждения домов в результате вражеских атак — КГГА
С начала 2022 года на восстановление жилых домов и других объектов инфраструктуры, поврежденных в результате вражеских обстрелов, столица выделила резервных материалов на сумму более 47 млн грн. Речь идет о восстановительных работах в жилых домах, детских садах, медицинских учреждениях
и т. д.
Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.
В частности, за этот период и по состоянию на данный момент для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций відали:
- 127017 м² полиэтиленовой пленки;
- 200,65 м³ обрезных пиломатериалов;
- 6 140 шт. шифера;
- 2 900 м² кровельного железа и оцинкованного листа;
- 300 влагостойкой фанеры;
- 43 417 шт. саморезов;
- 2 832 м² влагостойкой фанеры;
- 30 825,725 м² влагостойкой плиты OSB;
- 692 171 л горюче-смазочных материалов
и т. п.
Так, для ликвидации значительных повреждений в результате вражеской атаки 14 ноября этого года по обращениям Подольской, Деснянской, Шевченковской районных в городе Киеве государственных администраций, управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района, ООО «Львовский квартал», ОСМД «Палладина 22», ЖСК «ЧС «Жилье-Сервис» из материального резерва города направлено средств общехозяйственного назначения на сумму более 344 тыс. грн.
С начала 2022 года на восстановление поврежденных построек столица выделила резервных материалов на сумму более 47 млн грн.
Существует четкий алгоритм получения резервных материалов, которые могут быть направлены на те или иные объекты только на основании соответствующих обращений с информацией об объекте, уровне и характере повреждений, видах и объемах помощи, которую необходимо предоставить.
Районные администрации формируют общую потребность на своем уровне и направляют городу. Заявки могут подавать предприятия разной формы собственности и управления.
К примеру, для ликвидации значительных повреждений после вражеской атаки 14 ноября город предоставил материалы на сумму более 344 тыс. грн. Помощь выделили по обращениям Подольской, Деснянской и Шевченковской РГА, управляющей компании Днепровского района, ООО «Львовский квартал», ОСМД «Палладина 22», ЖСК «Вычислитель-14» и КП «Жилье-Сервис».
