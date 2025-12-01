0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевляне могут получить резервные материалы после повреждения домов в результате вражеских атак — КГГА

Личные финансы
23
С начала 2022 года на восстановление жилых домов и других объектов инфраструктуры, поврежденных в результате вражеских обстрелов, столица выделила резервных материалов на сумму более 47 млн ​​грн. Речь идет о восстановительных работах в жилых домах, детских садах, медицинских учреждениях и т. д.
Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.
В частности, за этот период и по состоянию на данный момент для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций відали:
  • 127017 м² полиэтиленовой пленки;
  • 200,65 м³ обрезных пиломатериалов;
  • 6 140 шт. шифера;
  • 2 900 м² кровельного железа и оцинкованного листа;
  • 300 влагостойкой фанеры;
  • 43 417 шт. саморезов;
  • 2 832 м² влагостойкой фанеры;
  • 30 825,725 м² влагостойкой плиты OSB;
  • 692 171 л горюче-смазочных материалов и т. п.
Так, для ликвидации значительных повреждений в результате вражеской атаки 14 ноября этого года по обращениям Подольской, Деснянской, Шевченковской районных в городе Киеве государственных администраций, управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района, ООО «Львовский квартал», ОСМД «Палладина 22», ЖСК «ЧС «Жилье-Сервис» из материального резерва города направлено средств общехозяйственного назначения на сумму более 344 тыс. грн.
С начала 2022 года на восстановление поврежденных построек столица выделила резервных материалов на сумму более 47 млн ​​грн.
Читайте также
Существует четкий алгоритм получения резервных материалов, которые могут быть направлены на те или иные объекты только на основании соответствующих обращений с информацией об объекте, уровне и характере повреждений, видах и объемах помощи, которую необходимо предоставить.
Районные администрации формируют общую потребность на своем уровне и направляют городу. Заявки могут подавать предприятия разной формы собственности и управления.
К примеру, для ликвидации значительных повреждений после вражеской атаки 14 ноября город предоставил материалы на сумму более 344 тыс. грн. Помощь выделили по обращениям Подольской, Деснянской и Шевченковской РГА, управляющей компании Днепровского района, ООО «Львовский квартал», ОСМД «Палладина 22», ЖСК «Вычислитель-14» и КП «Жилье-Сервис».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems