Переплаты отдельных видов государственных социальных пособий: когда удержат Сегодня 10:00 — Личные финансы

Переплаты отдельных видов государственных социальных пособий: когда удержат

Переплата государственных социальных пособий — это излишне выплаченные бюджетные средства, полученные семьей без достаточного правового основания. Как удерживают переплаты отдельных видов государственных социальных пособий.

Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Чаще всего такие ситуации складываются в результате предоставления недостоверных данных о доходах и имущественном положении, что повлияло на установление права на назначение социального пособия и определение его размера.

Выплата пособия на детей, воспитываемых в многодетных семьях прекращается, в случае:

лишения получателя пособия родительских прав;

нецелевого использования и необеспечения создания получателем пособия надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка;

отъема ребенка у получателя пособия без лишения его родительских прав;

устройства ребенка на полное государственное содержание;

зачисления ребенка на круглосуточное пребывание (от четырех ночевок в неделю) в интернат (пансион) заведения общего среднего образования (за исключением специальных учебных заведений, учебных заведений III степени, лицеев, обеспечивающих получение исключительно профильного среднего образования, и случаев, когда родители платят полную стоимость содержания ребенка в заведении);

нахождения получателя пособия в местах лишения свободы по решению суда;

утраты статуса многодетной семьи;

предоставления получателем пособия заявления о прекращении выплаты пособия;

смерти ребенка;

смерти получателя пособия.

Если многодетная семья скрывает сведения или подает недостоверные данные, что повлияло на установление права на назначение пособия, в результате чего излишне выплачены средства, уполномоченный орган:

— определяет объем средств, подлежащих возврату, с месяца назначения пособия и устанавливают сроки их возврата в зависимости от материального состояния многодетной семьи;

— сообщает получателю пособия об объеме средств, подлежащих возврату, и сроки их возврата.

Кто будет возвращать

Суммы возвращаемых средств возвращаются:

получателем пособия самостоятельно;

с согласия получателя пособия в полном объеме за счет последующих выплат пособия;

по решению уполномоченного органа за счет последующих выплат пособия в размере, не превышающем 20 процентов ежемесячной суммы назначенного пособия.

«В случае невозможности добровольного возврата или содержания подлежащих возврату средств такие средства взимаются в судебном порядке», — написали в ПФ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.