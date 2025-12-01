0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Переплаты отдельных видов государственных социальных пособий: когда удержат

Личные финансы
9
Переплаты отдельных видов государственных социальных пособий: когда удержат
Переплаты отдельных видов государственных социальных пособий: когда удержат
Переплата государственных социальных пособий — это излишне выплаченные бюджетные средства, полученные семьей без достаточного правового основания. Как удерживают переплаты отдельных видов государственных социальных пособий.
Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.
Чаще всего такие ситуации складываются в результате предоставления недостоверных данных о доходах и имущественном положении, что повлияло на установление права на назначение социального пособия и определение его размера.
Выплата пособия на детей, воспитываемых в многодетных семьях прекращается, в случае:
  • лишения получателя пособия родительских прав;
  • нецелевого использования и необеспечения создания получателем пособия надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка;
  • отъема ребенка у получателя пособия без лишения его родительских прав;
  • устройства ребенка на полное государственное содержание;
  • зачисления ребенка на круглосуточное пребывание (от четырех ночевок в неделю) в интернат (пансион) заведения общего среднего образования (за исключением специальных учебных заведений, учебных заведений III степени, лицеев, обеспечивающих получение исключительно профильного среднего образования, и случаев, когда родители платят полную стоимость содержания ребенка в заведении);
  • нахождения получателя пособия в местах лишения свободы по решению суда;
  • утраты статуса многодетной семьи;
  • предоставления получателем пособия заявления о прекращении выплаты пособия;
  • смерти ребенка;
  • смерти получателя пособия.
Если многодетная семья скрывает сведения или подает недостоверные данные, что повлияло на установление права на назначение пособия, в результате чего излишне выплачены средства, уполномоченный орган:
  • — определяет объем средств, подлежащих возврату, с месяца назначения пособия и устанавливают сроки их возврата в зависимости от материального состояния многодетной семьи;
  • — сообщает получателю пособия об объеме средств, подлежащих возврату, и сроки их возврата.

Кто будет возвращать

Суммы возвращаемых средств возвращаются:
  • получателем пособия самостоятельно;
  • с согласия получателя пособия в полном объеме за счет последующих выплат пособия;
  • по решению уполномоченного органа за счет последующих выплат пособия в размере, не превышающем 20 процентов ежемесячной суммы назначенного пособия.
«В случае невозможности добровольного возврата или содержания подлежащих возврату средств такие средства взимаются в судебном порядке», — написали в ПФ.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems