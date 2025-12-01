Переплаты отдельных видов государственных социальных пособий: когда удержат
Переплата государственных социальных пособий — это излишне выплаченные бюджетные средства, полученные семьей без достаточного правового основания. Как удерживают переплаты отдельных видов государственных социальных пособий.
Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.
Чаще всего такие ситуации складываются в результате предоставления недостоверных данных о доходах и имущественном положении, что повлияло на установление права на назначение социального пособия и определение его размера.
Выплата пособия на детей, воспитываемых в многодетных семьях прекращается, в случае:
- лишения получателя пособия родительских прав;
- нецелевого использования и необеспечения создания получателем пособия надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка;
- отъема ребенка у получателя пособия без лишения его родительских прав;
- устройства ребенка на полное государственное содержание;
- зачисления ребенка на круглосуточное пребывание (от четырех ночевок в неделю) в интернат (пансион) заведения общего среднего образования (за исключением специальных учебных заведений, учебных заведений III степени, лицеев, обеспечивающих получение исключительно профильного среднего образования, и случаев, когда родители платят полную стоимость содержания ребенка в заведении);
- нахождения получателя пособия в местах лишения свободы по решению суда;
- утраты статуса многодетной семьи;
- предоставления получателем пособия заявления о прекращении выплаты пособия;
- смерти ребенка;
- смерти получателя пособия.
Если многодетная семья скрывает сведения или подает недостоверные данные, что повлияло на установление права на назначение пособия, в результате чего излишне выплачены средства, уполномоченный орган:
- — определяет объем средств, подлежащих возврату, с месяца назначения пособия и устанавливают сроки их возврата в зависимости от материального состояния многодетной семьи;
- — сообщает получателю пособия об объеме средств, подлежащих возврату, и сроки их возврата.
Кто будет возвращать
Суммы возвращаемых средств возвращаются:
- получателем пособия самостоятельно;
- с согласия получателя пособия в полном объеме за счет последующих выплат пособия;
- по решению уполномоченного органа за счет последующих выплат пособия в размере, не превышающем 20 процентов ежемесячной суммы назначенного пособия.
«В случае невозможности добровольного возврата или содержания подлежащих возврату средств такие средства взимаются в судебном порядке», — написали в ПФ.
