5 признаков того, что кто-то тайно контролирует ваш телефон: как предотвратить

Когда вы думаете о термине «хакинг», вы, вероятно, представляете себе таинственную персону в капюшоне, которая удаленно посылает строки кода на ваш телефон. На самом деле, хотя существуют необычные способы взлома вашего телефона, современные операционные системы отлично противостоят таким попыткам.

Это можно в значительной степени объяснить такими технологиями, как шифрование и многофакторная аутентификация.

Об этом пишет slashgear

Профилактика всегда лучше лечения, но если первая линия защиты вашего телефона не срабатывает, вам следует немедленно начать искать признаки компрометации. В отличие от компьютеров, вредоносное программное обеспечение на смартфонах не так легко обнаружить, но есть определенные признаки, которые могут его выдать.

Подозрительные программы или всплывающая реклама

Незнакомое приложение или сервис, который вы не помните, чтобы устанавливали сами, является серьезным тревожным сигналом и всегда заслуживает вашего внимания. Android хвалят за сравнительно больший уровень свободы в настройке и поддержке приложений, который он предлагает, по сравнению с iOS, и это главным образом благодаря его открытому коду. Это позволяет пользователям достаточно легко загружать приложения, но это также делает Android легкой мишенью для вредоносных программ, чтобы они могли проскользнуть и укорениться.

Проблемы с производительностью и разрядка аккумулятора

Не все типы вредоносных программ анонсируются или бомбардируют вас рекламой — на самом деле хорошие из них остаются скрытыми и работают в фоновом режиме. В последние годы криптоджекинг поднялся по популярности среди кибератак, особенно на ПК с Windows. Также были заметны случаи вредоносного ПО для криптомайнинга на телефонах Android. Хотя они не предназначены в первую очередь для кражи ваших данных, они активно используют вычислительные возможности вашего устройства для майнинга криптовалюты

Подозрительные сообщения или попытки входа

Фишинг остается одной из самых успешных форм атак социальной инженерии. Он часто осуществляется по электронной почте или SMS по ссылкам на веб-сайты, которые кажутся легитимными и требуют от вас добровольного ввода учетных данных. На этом этапе ваше устройство технически не заражено вредоносным программным обеспечением, но наличие таинственных текстовых сообщений или сообщений электронной почты значительно увеличивает риск стать жертвой этих атак.

Что делать, если ваш телефон взломали

Кроме удаления подозрительных программ и изменения учетных данных, важно тщательно проверить устройство, чтобы убедиться, что за вами не следят посторонние лица.

Взломать iPhone сравнительно сложнее, учитывая позицию Apple относительно тесно связанной экосистемы. Гораздо легче загружать приложения на Android, и хотя Play Protect должен активно сообщать вам о любых угрозах, вам может быть полезно использовать одно из многих специализированных антивирусных программ для Android.

Они не только ищут установленные программы, которые могут быть сомнительными, но и сканируют медиа, текстовые сообщения и данные обозревателя на наличие вредоносного программного обеспечения.

В устаревших версиях Android и iOS гораздо легче найти уязвимости, поэтому следует всегда обновлять свой телефон.

Чтобы проверить наличие обновлений на Android, выделите Настройки > Система > Обновление системы, а на iOS — Настройки > Общие > Обновление программного обеспечения.

Если вы все еще подозреваете, что ваши данные могут быть под угрозой, настоятельно рекомендуется полный сброс до заводских настроек.

Это удалит все приложения и данные с вашего телефона и позволит вам начать все сначала.

