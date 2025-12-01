Кому сейчас трудно найти работу и почему Сегодня 08:00 — Личные финансы

Кому сейчас трудно найти работу и почему

На украинском рынке труда в 2025 году, если сравнить с 2021 годом, часть профессий демонстрирует существенное уменьшение.

Об этом говорится в исследовании от « OLX Работа ».

Сокращение количества вакансий за последние 4 года свидетельствует о перераспределении предложения по другим направлениям. Падение в отдельных областях может быть связано с оптимизацией процессов, автоматизацией и изменением приоритетов бизнеса.

Наибольшее сокращение объявлений о работе произошло среди вакансий в сфере клининга и домашнего персонала.

Также сюда входят коменданты, администраторы хостелов и гостиниц, уборщики, помощники по хозяйству, мастера по комплексной мойке, санитарки и т. д.

Количество вакансий здесь сократилось на 95% - с 3797 в 2021 году до 198 в 2025 году.

Сфера гостинично-ресторанного бизнеса и туризма также сократилась.

Здесь количество предложений уменьшилось почти на 91%: с 3265 вакансий в 2021 году до 301 в 2025 году. К этому направлению относятся такие вакансии, как пицайоло, кальянщик, мангальщик, разнорабочий, грузчик, водитель-курьер и т. д.

Снижение количества вакансий касается и таксистов. Среди вакансий для этой профессии в 2021 году количество предложений составляло 2772, а в этом году уже 275, то есть снижение достигло 90%. А для менеджеров в сфере гостинично-ресторанного бизнеса количество объявлений уменьшилось со 149 до 16 (-89%).

В розничной торговле количество предложений для супервайзеров снизилось с 32 до 8 (-75%). В пищевом производстве спрос на кондитеров также упал: с 302 вакансий в 2021 году до 93 в 2025 году (-69%).

Количество предложений для бухгалтеров сократилось с 1083 в 2021 году до 415 в 2025 (-62%). В логистическом секторе количество вакансий для дальнобойщиков уменьшилось с 363 до 165 (-54%).

Для товароведов с 68 до 32 (-53%). Вакансий для менеджеров по продажам также уменьшилось: их количество уменьшилось с 2465 до 1271 (-48%).

Рабочие профессии

Среди рабочих профессий количество вакансий для сварщиков сократилось с 270 до 142 (-47%). В деловом администрировании спрос на секретарей упал с 64 до 38 (-41%).

Мнение аналитиков

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика напрямую будет зависеть от общей экономической ситуации в Украине, готовности компаний к издержкам на расширение штатов, технологическому развитию и другим экономическим факторам.

