Кому сейчас трудно найти работу и почему
На украинском рынке труда в 2025 году, если сравнить с 2021 годом, часть профессий демонстрирует существенное уменьшение.
Об этом говорится в исследовании от «OLX Работа».
Сокращение количества вакансий за последние 4 года свидетельствует о перераспределении предложения по другим направлениям. Падение в отдельных областях может быть связано с оптимизацией процессов, автоматизацией и изменением приоритетов бизнеса.
Наибольшее сокращение объявлений о работе произошло среди вакансий в сфере клининга и домашнего персонала.
Также сюда входят коменданты, администраторы хостелов и гостиниц, уборщики, помощники по хозяйству, мастера по комплексной мойке, санитарки
и т. д.
Количество вакансий здесь сократилось на 95% - с 3797 в 2021 году до 198 в 2025 году.
Сфера гостинично-ресторанного бизнеса и туризма также сократилась.
Здесь количество предложений уменьшилось почти на 91%: с 3265 вакансий в 2021 году до 301 в 2025 году. К этому направлению относятся такие вакансии, как пицайоло, кальянщик, мангальщик, разнорабочий, грузчик, водитель-курьер
и т. д.
Снижение количества вакансий касается и таксистов. Среди вакансий для этой профессии в 2021 году количество предложений составляло 2772, а в этом году уже 275, то есть снижение достигло 90%. А для менеджеров в сфере гостинично-ресторанного бизнеса количество объявлений уменьшилось со 149 до 16 (-89%).
В розничной торговле количество предложений для супервайзеров снизилось с 32 до 8 (-75%). В пищевом производстве спрос на кондитеров также упал: с 302 вакансий в 2021 году до 93 в 2025 году (-69%).
Количество предложений для бухгалтеров сократилось с 1083 в 2021 году до 415 в 2025 (-62%). В логистическом секторе количество вакансий для дальнобойщиков уменьшилось с 363 до 165 (-54%).
Для товароведов с 68 до 32 (-53%). Вакансий для менеджеров по продажам также уменьшилось: их количество уменьшилось с 2465 до 1271 (-48%).
Рабочие профессии
Среди рабочих профессий количество вакансий для сварщиков сократилось с 270 до 142 (-47%). В деловом администрировании спрос на секретарей упал с 64 до 38 (-41%).
Мнение аналитиков
Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика напрямую будет зависеть от общей экономической ситуации в Украине, готовности компаний к издержкам на расширение штатов, технологическому развитию и другим экономическим факторам.
Недавно мы писали о ТОП-12 профессий, которые будут востребованы в следующие 10 лет. В исследовании говорится, как изменится рынок труда в Украине к 2030 году.
Напомним, работа занимает значительную часть нашей жизни, поэтому важно вовремя понять, когда она перестает приносить пользу, удовлетворение или даже доход. Есть несколько признаков, которые четко намекают: пора менять профессиональный маршрут. Читайте о ключевых индикаторах, которые подскажут, что настал момент двигаться дальше.
Поделиться новостью
Также по теме
Кому сейчас трудно найти работу и почему
5 признаков того, что кто-то тайно контролирует ваш телефон: как предотвратить
Экономист спрогнозировал рост стоимости продуктов перед зимними праздниками
Как защитить сбережения от инфляции: советы Нацбанка
Наследство вместе с долгами: что должны знать наследники
В Службе занятости назвали самые востребованные вакансии в 2025 году