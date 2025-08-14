Где в Украине самое доступное жилье: обзор цен на вторичке — Finance.ua
Личные финансы
27
Средние цены на квартиры на вторичке растут почти по всей Украине, причем заметнее всего — в восточных регионах. В то же время, жилье постепенно становится доступнее: соотношение стоимости квартир к уровню средней зарплаты снижается.
Об этом свидетельствует статистика ЛУН.
Аналитики отмечают, что за первое полугодие 2025 г. повышение цен зафиксировано в большинстве областей, а наибольший прирост в процентах наблюдается именно в наиболее опасных восточных городах.

Где в Украине самое доступное жилье

Несмотря на рост цен на жилье, индекс доступности жилья (соотношение средней местной зарплаты к средней стоимости жилья) за полгода улучшился почти по всей стране.
По оценкам ЛУН и Work.ua, в большинстве городов индекс, показывающий, сколько лет нужно работать, чтобы заработать на среднюю 1-комнатную квартиру, снизился.
  • Киев. В начале июля 2025 года на покупку однушки в столице понадобится полный средний заработок за 7,6 года. В начале года этот показатель составлял 8,2 года, то есть за полгода доступность выросла на 7%.
  • Львов. Индекс снизился с 9,6 до 8,8 годовых зарплат, что означает улучшение на 8%.
  • Хмельницкий. В этом городе произошло наибольшее падение индекса среди крупных городов — на 10%. Если в начале года на квартиру нужно было отложить эквивалент 6,1-летней зарплаты, то теперь — 5,5.
  • Прифронтовые города. Ожидается, что квартиры остаются самыми доступными: в Запорожье и Херсоне 1-комнатное жилье стоит около трех средних годовых зарплат, в Николаеве и Харькове — примерно 3,5.
В то же время, зафиксированы и обратные тенденции. За первое полугодие 2025 года индекс доступности ухудшился только в трех городах: Ровно (+3%), Днепре (+2%) и Одессе (+3%).

Что с ценами на жилье по Украине

По данным ЛУН, во Львове средняя стоимость двухкомнатных квартир на вторичке за полгода почти не изменилась, а в Киеве подросла всего на 2%.
«Это может свидетельствовать о том, что в 1 полугодии 2025 года цены в этих регионах вышли на своеобразное плато. И хотя дальнейшее направление движения цен, конечно, будет зависеть от общей ситуации безопасности в стране, валютных колебаний и общего уровня инфляции, сейчас видим некоторую стабилизацию цен на такие квартиры в этих городах».

Региональный дисбаланс цен

Аналитики подчеркивают, что средняя цена на квартиры растет в большинстве регионов, свидетельствует об адаптации вторички к военным рискам. Теперь на стоимость жилья больше влияют инфляция и валютные колебания, чем количество обстрелов конкретных городов.
Сейчас рынок жилья разделился на две части:
  • прифронтовые регионы. Здесь средняя цена 1-комнатной квартиры остается самой низкой: Запорожье — $17 тыс., Николаев — $20 тыс., Харьков — $22,5 тыс.
  • более безопасные области, где цены на жилье в 2−3 раза выше средних показателей прифронтовых городов. К примеру, в Киеве средняя цена аналогичной квартиры достигает $65 тыс., во Львове — $64,9 тыс., в Ужгороде — $62,8 тыс., в Черновцах — $50,9 тыс.
В сегменте двухкомнатных квартир разница еще больше: на востоке страны они стоят $23−30 тыс., тогда как на западе цена превышает $90 тыс. Такой контраст эксперты называют признаком серьезного дисбаланса, вызванного войной.
Однако отмечается, что заметный разрыв существует даже между относительно безопасными областями:
  • однушка во Львове стоит в среднем $64,9 тыс., и в Ужгороде — $62,8 тыс.;
  • при этом стоимость аналогична в Ивано-Франковске — $38 тыс., Тернополе — $38 тыс., Хмельницком — $35,5 тыс.
